Arsenal řeší, jak nahradit opory. Láká opomíjenou hvězdu Barcelony

Do konce anglické Premier League jim zbývá odehrát ještě deset zápasů. Přesto už teď v Arsenalu plánují, jak osvěží stávající kádr. Klub stále nemá prodloužené kontrakty s hvězdnou dvojicí Özil, Sánchez a "kanonýři" se pomalu poohlíží jinde. Hlavní přestupový cíl zaměřili v Barceloně - klub podle informací britského deníku Times v létě zkusí přivést Ardu Turana, který mezi katalánskými hvězdami nemá místo v základní sestavě.

Arsenal hodlá za tureckou fotbalovou ikonu nabídnout 25 milionů liber (775 milionů korun). Arda Turan přišel do Barcelony před dvěma lety z Atlétika a stál o milion liber víc.

Londýnský klub už si chystá alternativy pro případ, že se nepodaří udržet stávající hvězdy týmu. Alexis Sánchez i Mesut Özil se zatím s klubem nedohodli na nových smlouvách a v létě jim bude z aktuálních kontraktů zbývat posledních 12 měsíců.

Třicetiletý Turan může být jednou z možností, jak současné opory zastoupit. V Barceloně si v konkurenci Messiho, Neymara a dalších hvězdy přes veškeré úsilí zatím nevybojoval pevné místo v sestavě.

Poměrně dost hrál na podzim, jenže během jara sbírá starty jen minimálně, přednost dostávají jiní ofenzivní borci. Přitom turecký reprezentant je mimořádně kvalitní, rozdílový hráč - asi nejlépe mu to sedí na pozici ofenzivního záložníka, případně útočného křídla, odkud dokáže rozhodovat zápasy.

Arsenalu by se zkušený, kvalitní fotbalista do ofenzivy určitě hodil. Odborníci v Anglii tvrdí, že by si na hřišti dokázal vyhovět i s Özilem, pokud se ho klubu podaří udržet.

Arda zatím o odchodu z katalánského klubu, kde má smlouvu až do roku 2020, mluvit nechce. "Nejen Čína, kolem mě se rojí i další přestupové spekulace," citule ho turecký server fanatik.com. "Ale já jsem velmi šťastný v Barceloně, chci tam zůstat do konce kariéry," prohlásil třicetiletý fotbalista.

V souvislosti s Arsenalem, který je v posledních týdnech v útlumu a vypadl z příček zajišťující postup do Ligy mistrů, se už v létě mluvilo o Riyadu Mahrezovi z Leicesteru. Dalšímu schopnému borci ve hře jeden na jednoho a produktivním v ofenzivě.