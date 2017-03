Hvězda Leicesteru? Trávníkář! Přiznal, jak vymýšlí šílené vzory

Nyní poprvé přiznal, jak inspiraci převádí do reality. „Všechno vychází z nápadů, o kterých si povídáme u stolu. Naškrábeme si něco na papír, a když přesně víme, co chceme dělat, jdeme na trávník a všechno si vyměříme,“ popisuje John Ledwidge vznik někdy až šílených vzorů na King Power Stadium v rozhovoru pro oficiální stránky Premier League. „Celý náš tým chce ukázat, jak velkou roli hrají správci hřiště na všech úrovních fotbalu, od amatérů k profesionálům.“

Od fotbalistů Leicesteru se zatím dočkal spíše vtípků, nikoli obdivu. „Někdy si z nás utahují, říkají, že asi máme zbytečně moc času. To samozřejmě není pravda, chceme jenom ukázat, co umíme,“ namítá s úsměvem Ledwidge.

Jeho práce ale není jen o předvádění schopností, ale hlavně o pečlivosti a svědomitosti. „O trávník musíte pečovat jako o novorozeně,“ říká John, který má hřiště na stadionu úřadujícího mistra na starosti od roku 2013. „Máme nad hřištěm kameru, do které se můžete odkudkoli přihlásit a zkontrolovat stav hřiště. Minulý týden jsem byl na konferenci v Americe, tak jsem se prostě podíval na dálku.“

Ledwidge, který je považovaný za jednoho z nejlepších správců hřiště v Anglii, je díky práci svého týmu populární i na Twitteru. Zatím nasbíral přes tři tisíce sledujících, ačkoli téměř nesdílí nic jiného, než fotky hřiště, o které se stará. A hrdý je i na "konzervativní" pruhy, které musí Leicester podle přísných regulí využívat v zápasech Ligy mistrů místo oblíbených neobvyklých vzorů.

Tonight is going to be something else! If its the last time what an experience the champions league has been. #team pic.twitter.com/gNrgk6U5X9