Přijde Čech o místo? Arsenal chce oporu Leicesteru, píší v Anglii

V Chelsea kvůli tomu skončil a odešel do Arsenalu, nyní má Petra Čecha znovu čekat boj o místo v sestavě s nejistým koncem. Zatímco v „blues“ se rozhodli sázet na o jedenáct let mladšího a perspektivního Thibauta Courtoise, "kanonýři" mají trochu jiné záměry.

Do Londýna se má od nové sezony stěhovat zkušený brankář Leicesteru Kasper Schmeichel, který patří k oporám úřadujícícho mistra. Wengera údajně znepokojily nejisté výkony českého brankáře v posledních zápasech, druhý brankář David Ospina zase není spokojený se svým vytížením a v létě chce odejít.

Mladého brankáře Wenger nechce, v kádru chce mít dva vyrovnané gólmany, a tak hodlá přivést 30letého syna někdejší dánské legendy Petera Schmeichela, který se proslavil hlavně v Manchesteru United.

Ten patří mezi největší opory Lišek. Velkou měrou přispěl k senzačnímu mistrovskému titulu v minulé sezoně a v aktuálním ročníku Ligy mistrů pomohl klubu do čtvrtfinále, kde jej čeká Atlético Madrid. V klubu je blízko k dosažení mety 250 zápasů. A daří se mu i doma. Dvakrát za sebou byl vyhlášen dánským fotbalistou roku.

Britská média tvrdí, že se Leicester nebude chtít svého klíčového muže vzdát, ale přestup z hráčova pohledu dává logiku hned ze dvou důvodů. Za prvé je pravděpodobnější, že by si s Arsenalem zahrál evropské poháry i v příští sezoně, což je u Leicesteru krajně nepravděpodobné, jelikož v Premier League bojuje o záchranu. Šanci by měl jedině, pokud by vyhrál celou Champions League.

Za druhé by udělal krok o stupínek výš do klubu s velkou historií, tradicí a zvučným jménem, ve kterém by mohl dosáhnout dalších úspěchů. Tak jako to zažil jeho otec Peter.

Udrží Čech pozici jedničky?

Navíc není vyloučeno, že by si vybojoval pozici v základní sestavě, jelikož Čechovy výkony v posledních zápasech nejsou zcela ideální. Několik fanoušků „kanonýrů“ dokonce na sociálních sítích brankáře kritizovalo. I přesto si ale Čechův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, myslí, že jeho pozice v klubu neslábne.

„Je pevná a stabilní. Věřím, že bude v Arsenalu dál prokazovat pozici jasné jedničky, je výraznou osobností celé soutěže," zdůraznil před dvěma týdny v pořadu iSport TV Overtime. Uvedl také to, že Čech chce chytat i v Lize mistrů. „Nastupovat tam je něco extra, pro to hráč přestupuje do velkých klubů. Petr miluje zápasy, čím víc má odchytáno, tím je spokojenější. Zatím mu funguje tělo, chce chytat," dodal Kolář.

Čísla z poslední doby však mluví za vše. Arsenal prohrál čtyři z posledních šesti zápasů a inkasoval 16 branek. Vyhrát dokázal pouze v FA Cupu nad týmy z nižších soutěží Suttonem a Lincolnem. V lize, kde nastupuje český brankář, prohrál čtyři z posledních pěti zápasů. V tom posledním si navíc bývalý reprezentační brankář poranil lýtkový sval a musel předčasně odstoupit.