United udivili: Fergusonův kamarád skončil, kolegyni oslovil "lásko"

Dlouhých 29 let strávil Vince Miller jako zaměstnanec Manchester United, který jako konferenciér bavil hosty ve VIP lóži stadionu Old Trafford. Tomu je teď konec, dvaaosmdesátiletý bavič byl vyhozen. A lidé v jeho okolí si ťukají na čelo. Millerovi totiž v United ukázali dveře za to, že chytil kolegyni kolem ramen a nazval ji láskou.

Pro některé bezvýznamný moment měl velké následky. Bavič a hudebník Miller, který veleváženým hostům ve VIP sekci Old Trafford mimo jiné zprostředkovával rozhovory s bývalými hvězdami „Rudých ďáblů,“ prý při jednom z pracovních večerů položil ruku kolem ramen jedné ze svých kolegyň a oslovil ji „lásko.“ Ta na něj podala formální stížnost a rodák ze Stockportu, města nedalo od centra Manchesteru, se musel pakovat.

Vyhazov oblíbeného Millera, který se za dlouhá léta věrné služby stal i osobním přítelem legendárního kouče Alexe Fergusona, vzbudil rozruch. Přátelé dvaaosmdesátiletého muže považují důvod jeho konce za prkotinu.

„Jen své práci dodal trochu manchesterského šarmu, když někoho nazval láskou. A ona se naštvala a nahlásila to. V různých částech země vás osloví „zlatíčko“ nebo „drahá,“ my říkáme „lásko.“ Měl by za to být vyhozen? Nemyslím si,“ řekl Millerův kamarád, promotér Micky Martin, v rozhovoru pro Manchester Evening News.

„Je to nechutné, Sir Matt Busby by se otáčel v hrobě, kdyby o tom věděl. Vince dělal v klubu bezvadnou práci. Je z toho zničený, všechny hvězdy ho milují,“ dodal. Miller mohl jako kompenzaci dostat dvě permanentky, ale odmítl je. „Rozhodl jsem se odejít se ctí,“ okomentoval svůj odchod stroze.