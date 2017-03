Další rána pro Wengera? Chelsea chce přetáhnout největší hvězdu Arsenalu

Tohle může být pro Arsenal velká rána. Hvězdného Chilana Alexise Sáncheze, o jehož odchodu na konci sezony se spekuluje už několik týdnů, chce „Gunners“ přetáhnout jejich městský rival Chelsea. To by pro Arsenal představovalo obrovskou ztrátu, jelikož Sánchez má v letošní sezóně na kontě nejvíc gólů i asistencí z celého týmu.

Anglický deník The Telegraph dnes přinesl informaci, že právě největší hvězda výběru manažera Arsèna Wengera je pro londýnskou Chelsea přestupový cíl číslo jedna. O tom, že vztahy mezi Sánchezem a zbytkem týmu nejsou ideální, svědčí třeba nedávná potyčka se spoluhráči a předčasné opuštění trénínku. Kvůli tomu Chilan nenaskočil od začátku do zápasu na hřišti Liverpoolu, který Arsenal nakonec prohrál 1:3.

Sánchezovi vyprší smlouva v Arsenalu po příští sezóně, ale je nepravděpodobné, že by ho nechtěl šetrně hospodařící Arsenal v čele s manažerem Wengerem zpeněžit a nechal ho odejít zadarmo.

A proč Alexis nehodlá prodloužit smlovu? Prvním problémem je výše platu. Klub jak jemu, tak Mesutu Özilovi, kterému bude taky končit smlouva v roce 2018, nabízí výdělek maximálně 200 tisíc liber týdně.

Obě hvězdy ovšem žádají částku ještě minimálně o sto tisíc vyšší, čímž by se vyrovnali nejlépe placeným hráčům v lize, ale klub na to nehodlá přistoupit. Druhým problémem jsou Alexisovy vysoké ambice, které momentálně Arsenal nesplňuje. A pokud nepostoupí do Ligy mistrů, bude to ještě markantnější.

Nejreálnější možností se tak jeví Alexisův odchod a chilská hvězda určitě nebude mít o zájemce z celé Evropy nouze. Italský manažer Chelsea Antonio Conte je dlouholetým obdivovatelem Chilanových schopností a údajně se ho pokoušel zlanařit už v době, kdy vedl Juventus.

Dále pak připadá v úvahu bohaté PSG, nebo třeba přilétne pohádková nabídka z Číny. Ale sám Sánchez naznačil, že preferuje setrvat v Londýně, což vzhledem k jeho finančním požadavkům znamená, že jediným a nejvážnějším zájemcem o jeho služby bude milionářská Chelsea.

Ve spojení s pokračující nejistotou ohledně pokračování dlouholetého manažera Wengera a možnou absencí milionů tekoucích do rozpočtu klubu z účasti v Lize mistrů, je zřejmé, že následujících několik měsíců nebude pro Arsenal procházka růžovým sadem. A odchod Alexise Sáncheze fanoušky pořádně straší.

