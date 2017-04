Z kopaček do saka? Legendu Pirla chce Conte do Chelsea jako asistenta

REKLAMA

Hrající legenda Andrea Pirlo by si mohl vyzkoušet fotbal i z jiné pozice. K současnému trenérovi Chelsea Antoniu Contemu má velmi blízko. „Conte je pro mě nejlepší kouč na světě, on je prostě génius,“ řekl italský záložník pro Omnisport. A právě Pirlův bývalý vůdce z Juventusu hledá náhradu za dosavadního asistenta Steva Hollanda, který se chce od konce sezony naplno věnovat anglickému národnímu týmu.

Podle bývalého záložníka londýnského klubu Raye Wilkinse je Ital na prvním místě v seznamu možných kandidátů. „Andrea je člověk, kterého Conte chce a který bude chtít přijít,“ řekl bývalý kapitán Blues pro talkSPORT.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Chelsea - Crystal Palace 1:2. Třetí prohra pro Conteho tým • VIDEO Premier League

Práci v Chelsea by italskému fotbalistovi mohl doporučit i současný spoluhráč a bývalá ikona klubu z Londýna Frank Lampard. S další modlou Blues se během předvánoční návštěvy Anglie Pirlo dokonce vyfotil, zapózoval si s ním John Terry.

Italskému fotbalistovi New York City je 37 let a pomalu začíná uvažovat o konci kariéry. Po boku trenéra Conteho by mohl najít pokračování svého fotbalového života. Pod vedením svého krajana získal s Juventusem tři tituly. Pokračování jejich spolupráce nasvědčuje i fakt, že v prosinci Pirlo navštívil tréninkové centrum Chelsea v Cobhamu.

Legenda londýnského klubu Wilkins přidává svědectví: „Vím o tom, že Andrea tento rok několikrát navštívil Stamford Bridge.“ Okolnosti nasvědčují tomu, že by se Ital opravdu mohl představit vedle svého někdejšího trenéra.