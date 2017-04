Konec talentů v Liverpoolu! Slavnému klubu zatrhli přestupy mladíků

Anglický Liverpool čelí problémů s mládeží. Po rozhodnutí vedení Premier League totiž celé dva roky nesmí podepisovat hráče do své akademie. Klub od řeky Mersey doplatil na to, že se k jednomu z vytipovaných talentů chyběl až nadstandardně dobře.

Chcete přivést hráče do akademie? Dejte mu nabídku, ale nic víc. Tak se mají podle pravidel Premier League chovat anglické kluby při hledání mladých talentů. Liverpool tohle pravidlo nerespektoval a tak přišel trest.

Aktuálně třetí klub Premier League se do svých řad snažil přetáhnout jedenáctiletého fotbalistu, kterého si doteď vychovávali ve Stoke City. Aby měl snadnější rozhodování, zaplatili „Reds“ jemu i jeho rodičům zájezd na zápas áčka a nabídli se, že z jejich peněz bude potenciální hvězdě placeno i školné na soukromé škole.

„Liga striktně zakazuje nabízení čehokoli, co by hráče nabádalo k přestupu,“ stojí jasně v oficiálním prohlášení. Liverpool tak o hráče přišel, navíc musí zaplatit 100 tisíc liber (přes 3 miliony korun) a dva roky nesmí do své akademie přivést žádného hráče z výchovných středisek jiných klubů v lize. Na druhou polovinu dvouletého trestu se ale vztahuje tři roky dlouhá podmínka.