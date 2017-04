Arsenal v depresi! Fanoušci nechtěli vrátit míč, nadávky zněly i u autobusu

Tenhle moment z osmé ligové porážky Arsenalu v této sezoně je více než výmluvný. Bellerin se snažil rychle vhodit do hry míč, který předtím spadl do chumlu fanoušků jeho týmu. Ti mu ho ale odmítli rychle podat, navíc začali sborově skandovat „Nejsi hoden nosit náš dres.“

Nejdříve jen na něj, pak už na celý tým. Nepomohlo ani gesto po závěrečném hvizdu, kdy se Bellerin rozhodl přijít pod tribunu hostí a omluvit se za nepovedený výkon. Bučení fanoušků jej ale rychle přinutilo otočit se a odejít.

Scenes. Ball goes out 10 ft from us, fans refuse to send it back to Hector, then shouting "you're not fit to wear the shirt" right at them. pic.twitter.com/F7Qsn4owLS