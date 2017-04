Konflikt v United? Zraněný De Gea se měl pohádat s Mourinhem

José Mourinho se, stejně jako Sir Alex Ferguson, nikdy nebál vyjádřit svůj názor o hráčích, kteří nehrají podle jeho představ. Jenže zatímco legenda United si svůj pověstný „fén“ schovávala jenom do kabiny, současný kouč Red Devils střílí do vlastních řad veřejně. Právě to mělo stát za konfliktem s brankářskou jedničkou Davidem de Geou, který po lehkém zranění chyběl v ligovém zápase se Sunderlandem. Ten United se Sergiem Romerem v brance ovládli v poměru 3:0.

De Gea není první „obětí“ Mourinhových štiplavých poznámek. Portugalský trenér se už dříve opřel do Anthonyho Martiala, který v minulé sezoně pod Louisem van Gaalem patřil k nejlepším hráčům, kritikou nešetřil ani na levého beka Lukea Shawa. Teď zacílil i na španělskou jedničku, De Gea se ale rozhodl bránit, a následkem jejich hádky bylo to, že jeho místo v brance zaujal při zápase se Sunderlandem Sergio Romero.

Mourinho obhajoval De Geovu absenci tím, že šestadvacetiletý brankář má menší zdravotní problémy. Britská média ale tuší, že je za tím něco víc. Jak se blíží léto, začíná se víc a víc řešit potenciální přesun španělského gólmana do Realu Madrid. A o tom nechce Mourinho ani slyšet.

"Ty spekulace mě absolutně nezajímají. Pokud De Geu ano, tak by neměly, protože teď hrajeme mnoho důležitých zápasů. O tom, co se stane s jejich kariérami, by hráči měli přemýšlet na konci sezony," řekl Mourinho a jasně tak své jedničce vzkázal, že by se měla soustředit jen na své současné výkony a ne na budoucnost.

Davida de Geu, kterého si United cení na 50 milionů liber (1,5 miliardy korun), vábil Real Madrid už v roce 2015, tehdy přestup padl na poslední chvíli.

De Gea by měl po absenci v mači se Sunderlandem přenechat místo staršímu kolegovi Sergiu Romerovi i v prvním zápasu čtvrtfinále Evropské ligy s Anderlechtem. Argentinský brankář totiž v této soutěži celou sezonu dostává přednost.