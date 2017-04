SESTŘIHY: Chelsea padla na United, slaví City i Liverpool. Leicester ztratil

Fotbalisté Manchesteru United dosáhli velkého vítězství. V nedělním utkání porazili vedoucí Chelsea 2:0 a uchovávají naději na přímý postup do Ligy mistrů. Dařilo se i Tottenhamu, který porazil Bournemouth 4:0, a po sedmé výhře v řadě ztrácejí z druhého místa na vedoucí Chelsea čtyři body. Manchester City zvítězil na hřišti Southamptonu 3:0, ale z třetí příčky jej v neděli odsunul Liverpool, který díky jediné trefě Roberta Firmina porazil West Bromwich. Mistrovský Leicester sice vedl 2:0 na půdě Crystal Palace, ale nakonec jen remizoval 2:2.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Rashford, 49. A. Herrera Hosté: Sestavy Domácí: de Gea – A. Valencia, Bailly, Rojo, Darmian – Fellaini, A. Herrera, P. Pogba – Lingard (60. Carrick), Rashford (83. Ibrahimović), Young (C) (90+3. Fosu-Mensah). Hosté: Begović – K. Zouma (83. Loftus-Cheek), Luiz, Cahill (C) – Moses (54. Fàbregas), Kanté, Matić (67. Willian), Azpilicueta – Pedro, E. Hazard – D. Costa. Náhradníci Domácí: Ibrahimović, Carrick, Blind, Romero, Mchitarjan, Shaw, Fosu-Mensah Hosté: Fàbregas, Aké, Loftus-Cheek, Willian, Batshuayi, Terry, Eduardo Karty Domácí: A. Herrera, Rojo Hosté: D. Costa, Cahill Rozhodčí Madley – Beswick, Kirkup Stadion Old Trafford, Manchester

Skóre manchesterského šlágru otevřel v sedmé minutě Rashford, jenž si naběhl mezi stopery Chelsea a poslal míč do sítě mezi nohama Begoviče. Devatenáctiletý anglický útočník nahradil v základní sestavě Ibrahimovice, jenž poprvé v této ligové sezoně usedl na lavičku náhradníků.

V 49. minutě Herrera pohotově vypálil odražený míč na Begoviče a překonal ho podruhé. Bosenský brankář, jenž nahradil v sestavě "Blues" zraněnou jedničku Courtoise, byl v tomto případě bez šance, protože střelu tečovali bránící spoluhráči mimo jeho dosah.

Svěřenci trenéra Mourinha oplatili Chelsea porážku 0:4 z úvodu sezony, svého soupeře v lize porazili poprvé od roku 2012. Navíc prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 22 zápasů. Chelsea naopak nepotvrdila bilanci nejúspěšnějšího celku na hříštích soupeřů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 45+1. Firmino Sestavy Domácí: Foster – C. Dawson, McAuley, J. Evans, Brunt – D. Fletcher, Yacob (64. McClean) – Chadli (61. J. Morrison), Livermore, Phillips – Robson-Kanu (64. Rondón). Hosté: Mignolet – Clyne, Lovren, Matip, Milner – Wijnaldum, Lucas Leiva, Can – Firmino, Origi (82. Sturridge), Coutinho (90+2. A. Moreno). Náhradníci Domácí: Myhill, Nyom, Morrison, Rondón, Wilson, McClean, Field Hosté: Karius, Gomez, Sturridge, Grujić, Moreno, Woodburn, Alexander-Arnold Karty Domácí: Brunt, Robson-Kanu, J. Evans Hosté: Lucas Leiva Rozhodčí J. Moss – C. Hatzidakis, A. Halliday Stadion The Hawthorns, West Bromwich Návštěva 25669 diváků

"Reds" se prosadili v nastaveném čase první půle. Lucas Leiva přizvedl centrovaný míč, který doputoval až k Firminovi, jenž hlavičkou z bezprostřední blízkosti nedal Fosterovi šanci. Brazilský útočník překonal 11. gólem v ročníku svůj střelecký výkon z minulé debutové sezony v Premier League.

Liverpool měl ve druhém dějství další šance na navýšení skóre, ale ve stoprocentní šanci selhal Milner a neujala se ani střela Origiho. Na druhé straně mohl srovnat deset minut před koncem Phillips, ale Mignolet ho vychytal.

Hosté po těsném vítězství drží sérii sedmi zápasů bez prohry. West Bromwich naopak prohrál třetí utkání za sebou, navíc neskóroval pošesté z posledních sedmi duelů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Dembélé, 19. Son Heung-min, 48. Kane, 90+3. V. Janssen Hosté: Sestavy Domácí: Lloris (C) – Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies – Dier, Dembélé – Eriksen (87. V. Janssen), Alli (84. Moussa Sissoko), Son Heung-min – Kane (78. Wanyama). Hosté: Boruc – A. Smith, Francis (C), S. Cook, Daniels – Stanislas (69. Fraser), Arter, Wilshere (56. L. Cook), Pugh – J. King – Afobe (77. Mousset). Náhradníci Domácí: Janssen, López, Onomah, Sissoko, Trippier, Wanyama, Wimmer Hosté: Allsop, Cargill, Cook, Fraser, Gradel, Mings, Mousset Karty Hosté: Fraser Rozhodčí Michael Oliver Stadion White Hart Lane, London

Tottenham měl zápas od začátku pod kontrolou a rychle se dostal do dvoubrankového vedení. V 16. minutě skóroval poprvé od loňského ledna Dembélé a o tři minuty později potvrdil formu Son Hung-min, který dal v posledních čtyřech zápasech pět gólů a na jeden přihrál.

Ihned po přestávce přidal třetí zásah Kane, jenž se stal čtvrtým fotbalistou, který ve třech sezonách Premier League po sobě nastřílel 20 a více gólů. Před ním to dokázali Shearer, Henry a Van Nistelrooy. V závěru upravil na konečných 4:0 střídající Janssen.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 55. Kompany, 77. Sané, 80. Agüero Sestavy Domácí: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – S. Davis (C), Højbjerg – Ward-Prowse (60. S. Long, 82. Jay Rodriguez), Tadić, Redmond – Gabbiadini (60. Boufal). Hosté: Bravo – Navas, Kompany (C), Otamendi, Clichy – Y. Touré, Fernandinho – De Bruyne, Silva (81. Zabaleta), Sané (86. Sterling) – Agüero (89. Iheanacho). Náhradníci Domácí: Long, Rodriguez, Clasie, Hassen, Cáceres, Martina, Boufal Hosté: Fernando, Zabaleta, Sterling, Caballero, Kolarov, Iheanacho, Garcia Karty Domácí: Højbjerg, S. Davis, Soares Rozhodčí Swarbrick – Ledger, Holmes Stadion St. Mary's Stadium, Southampton

Zatímco v prvním poločase Southampton ani Manchester City nevyslaly jedinou střelu na branku, druhé dějství mělo jasný průběh. Deset minut po přestávce otevřel skóre ve prospěch hostů prvním ligovým gólem od srpna 2015 stoper Kompany, na nějž v závěru navázali Sané a Agüero. Dvě asistence si připsal De Bruyne a s 13 gólovými přihrávkami je v této statistice nejlepší v Premier League.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49. Jagielka, 71. Mee (vl.), 74. R. Lukaku Hosté: 52. Vokes Sestavy Domácí: Robles – Holgate, Jagielka (C), A. Williams, Baines – Gueye (46. E. Valencia), Schneiderlin, Davies – Barkley (90. Lookman), R. Lukaku, Mirallas (76. Barry). Hosté: Heaton (C) – Lowton, M. Keane, Mee, S. Ward – Boyd, Barton, Hendrick (86. A. Westwood), Brady – Vokes (74. Gray), Barnes (83. Agyei). Náhradníci Domácí: Stekelenburg, Barry, Valencia, Calvert-Lewin, Lookman, Kenny, Pennington Hosté: Pope, Gray, Flanagan, Defour, Westwood, Tarkowski, Agyei Karty Domácí: Gueye, Barkley Rozhodčí Clattenburg – Cann, Eaton Stadion Goodison Park, Liverpool

Everton si připsal osmou domácí výhru v řadě, což se klubu naposledy povedlo před 27 lety. Liverpoolský celek porazil Burnley 3:1 a posunul se na páté místo před Manchester United, který však má dva zápasy k dobru. Ve třetím zápase po sobě se trefil obránce Jagielka, zásah si připsal též Lukaku, který v posledních 10 utkáních nastřílel 12 branek. Belgický útočník je s 24 góly nejlepším střelcem Premier League.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Khazri, 90. Borini Hosté: 6. A. Ayew, 47. Collins Sestavy Domácí: Pickford – Jones (88. Borini), O'Shea (C), Denayer, Manquillo (89. L. Koné) – Cattermole (76. Januzaj) – N'Dong, D. Gibson, Khazri – Defoe, Anichebe. Hosté: Randolph – Byram, Collins, Fonte, Masuaku – A. Ayew (90+10. Calleri), E. Fernandes, Kouyaté, Snodgrass (81. Nordtveit) – Lanzini – Carroll (C). Náhradníci Domácí: Borini, Djilobodji, Januzaj, Koné, Mannone, Rodwell, Pienaar Hosté: Calleri, Cresswell, Feghouli, Fletcher, Nordtveit, Adrián, Rice Karty Domácí: Cattermole Hosté: Byram, Byram Rozhodčí Marriner Stadion Stadium of Light, Sunderland

Sunderland získal bod za remízu 2:2 s West Hamem a na nesestupové pozice ztrácí devět bodů. Trenéra Davida Moyese může těšit alespoň fakt, že jeho svěřenci ukončili gólový půst, který trval 701 minut. Postaral se o to Khazri gólem přímo od rohového praporku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54. Cabaye, 70. Ch. Benteke Hosté: 6. Huth, 52. Vardy Sestavy Domácí: Hennessey – J. Ward, Kelly, M. Sakho, Schlupp (68. van Aanholt) – Milivojević, Cabaye – Townsend, Puncheon (C), Zaha (84. McArthur) – Ch. Benteke. Hosté: Schmeichel (C) – Simpson, Benalouane (77. Chilwell), Huth, Fuchs – Mahrez (75. Gray), Ndidi, A. King (65. Drinkwater), Albrighton – Vardy, Ulloa. Náhradníci Domácí: Speroni, van Aanholt, Flamini, Campbell, McArthur, Sako, Delaney Hosté: Zieler, Chilwell, Drinkwater, Musa, Amartey, Okazaki, Gray Karty Hosté: Simpson, A. King Rozhodčí M. Dean – S. Long, E. Smart Stadion Selhurst Park

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Arnautović, 66. Crouch, 80. Shaqiri Hosté: 51. Maguire Sestavy Domácí: Grant – Shawcross (C), Martins Indi, Muniesa – Johnson, Cameron, Adam (58. Walters), Pieters – Shaqiri (88. Diouf), Arnautović – Berahino (58. Crouch). Hosté: Jakupović – Ranocchia, M. Dawson (C), Maguire – Marković (86. Elmohamady), N'Diaye, Huddlestone (70. A. Hernández), Clucas, Robertson – Grosicki – Niasse (86. Mbokani). Náhradníci Domácí: Butland, Bardsley, Crouch, Diouf, Walters, Imbula Wanga, Sobhi Hosté: Elmohamady, Henriksen, Evandro, Marshall, Maloney, Hernández, Mbokani Karty Hosté: Niasse, Marković Rozhodčí Attwell – Collin, Scholes Stadion Bet365 Stadium, Stoke on Trent

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Capoue Hosté: Sestavy Domácí: Gomes – Janmaat, Prödl, Mariappa, Holebas – Capoue, Doucouré, Cleverley (89. Behrami) – N. Amrabat (64. Kabasele), Deeney (C), Niang (78. Okaka). Hosté: Fabiański – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – Fer, Ki Song-jung, Fulton (67. T. Carroll) – L. Narsingh (58. Bastón), F. Llorente (81. J. Ayew), G. Sigurdsson (C). Náhradníci Domácí: Pantilimon, Mason, Kabasele, Behrami, Okaka, Success Hosté: Nordfeldt, van der Hoorn, Kingsley, Routledge, Carroll, Ayew, Bastón Rozhodčí Lee Mason. Asistenti: H. Lennard, I. Hussin. Čtvrtý rozhodčí: C. Pawson Stadion Vicarage Road, Watford Návštěva 20272 diváků