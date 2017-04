Dvě tváře Chelsea. K postupu v poháru přispěla simulace i supertrefa

Teprve počtvrté v historii soutěže se v semifinále utkaly aktuálně nejlepší dva týmy ligy a očekávání špičkové kvality dnešní souboj naplnil. Chelsea, jež vede před Tottenhamem o čtyři body, si vítězstvím udržela naději na double.

V prvním poločase poslal Chelsea dvakrát do vedení Willian, jenž dostal v základní sestavě nečekaně přednost před Edenem Hazardem. Brazilec se nejprve trefil v 5. minutě z přímého kopu a krátce před pauzou z penalty. Ta byla odpískaná po skluzu Heung Min Sona, na který ale Victor Moses naskočil víc než ochotně.



Za Tottenham pokaždé vyrovnaly jeho ofenzivní hvězdy - v 18. minutě Harry Kane a sedm minut po přestávce skvělým zakončením Delle Alli.

Šance Spurs na první pohárové finále od roku 1991 pohasly v závěru. V 75. minutě střídající Hazard překonal Huga Llorise přízemní střelou a konečnou podobu dal výsledku o pět minut později ranou z třiceti metrů Nemanja Matič.

Nemanja Matić, I usually prefer dipping volleys & shots, but you just scored one of best risers ever!!! #CHETOT #CFC pic.twitter.com/QyQxN26LiP