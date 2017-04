Italský řád, tvrdost, rychlost. Hvězdám se líbí a Chelsea v Anglii jede

Ani Guardiola, ani Mourinho, natož Klopp. K titulu v Premier League uhánějí fotbalisté Chelsea pod velením italského kouče Antonia Conteho. Jak to, že hned v první sezoně na Ostrovech dokázal smontovat rozbitou londýnskou jednotku? Odpovědi najdete v pátečním Sport Magazínu.

Diego Costa přestal zlobit. Eden Hazard už netrpí výkyvy nálad. N´Golo Kanté se vypracoval natolik, že získal ocenění pro nejlepšího hráče Premier League.

A Chelsea kouká na konkurenci z vrcholu tabulky soustavně už od 5. listopadu, navíc si zahraje finále FA Cupu. Co by za to všechno dali třeba šéfové obou Manchesterů!

Jenže zásluhy si může připsat jenom italský trenérský guru Antonio Conte. Vyznavač řádu, tvrdosti, rychlosti a soudržnosti.

„Máme víc taktických tréninků než za Mourinha,“ citoval kanál ESPN Edena Hazarda. „Přesně víme, co máme dělat v obraně i v útoku. Dřív nám Mourinho určil systém, ale moc jsme to netrénovali. Teď trénujeme detaily, jak se máme v různých situacích chovat. Automaticky nám to pak na hřišti naskakuje.“

Co všechno to obnáší, konkrétní pokyny, metody a myšlenky, představuje Sport Magazín, páteční příloha deníku Sport.

