Ostré derby o Manchester: Neville sjel zraněného Brava, Fellaini zkratoval

Derby United vs. City? Vypjatý zápas jako vždy, ale že by to byl kdovíjaký fotbal, to se říct nedá. I Vincent Kompany, kapitán domácích Citizens, dokonce přiznal, že mu čtvrteční zápas nepřipadal ani chvilku těžký. Jím vedená obrana dovolila „Rudým ďáblům“ jedinou střelu, sami hráči v modrém si ale nepočínali o moc lépe a utkání došlo k remíze 0:0. Témata k diskusi se i přes absenci gólů dala najít, a to především díky vyhrocenému závěru.

V 79. minutě musel ze hry odstoupit často kritizovaný brankář City Claudio Bravo, když se poranil při chytání centru. Zatímco se do branky chystal náhradník Willy Caballero, Brava museli odnášet na nosítkách.

Mnoho soucitu si ale nevysloužil. „Ale no tak, to bude jen natažený lýtkový sval. Na to nepotřebujete nosítka,“ rýpl si Gary Neville, legenda United, toho času televizní expert. „Dvacet, dvacet pět minut nic nedělal, pak najednou vyskočil pro centr a potřebuje nosítka? Vždyť pak ještě kopl do míče, no tak,“ kroutil hlavou bývalý pravý bek.

Rýpli si i fanoušci na internetu, pro které je jednička City oblíbeným terčem. "Bravo se zranil při chytání míče. To bude asi alergická reakce," kolovalo Twitterem bezprostředně po Chilanově odstoupení ze zápasu.

Bravovo zranění ale bude zřejmě vážnější, než Neville nebo vtipálci z Twitteru tušili. Podle trenéra City Pepa Guardioly pro 34letého Chilana možná skončila sezona. "Ještě jsem s doktory nemluvil, ale vypadá to na lýtko. Nevím, jestli ještě bude v této sezoně k dispozici. Víc se dozvíme v pátek," řekl po utkání Guardiola.

Olej do ohně pak ještě přilil záložník United Marouane Fellaini. Belgický středopolař v 83. minutě dostal žlutou kartu za faul, sotva minutu nato dal při hádce se Sergiem Agüerem soupeři „hlavičku“ a následovala červená. Trenér José Mourinho se svého svěřence i přes zkrat zastal.

720p 480p 360p 240p REKLAMA SESTŘIH Premier League: Manchester City - Manchester United 0:0 • VIDEO Premier League

„Viděl jsem pak Agüera v tunelu, neměl zlomený nos, poraněný obličej, prostě hezká tvář jako vždycky. Takže si tím vyloučením nejsem moc jistý,“ argumentoval portugalský kouč, který prý samotný incident neviděl. „Pokud Sergio nespadne k zemi, tak to určitě není na červenou kartu. Ale Marouanne mu k tomu dal šanci,“ dodal trenér United.

Jeho oponent Pep Guardiola zvolil o dost diplomatičtější přístup. „Nejsem tu od toho, abych soudil, co dělají naši soupeři. Nebudu mluvit o tom, co se stalo v závěru, protože to zápas neovlivnilo,“ pronesl klidně po zápase.

Fellaini bude týmu z Old Trafford chybět v zápase se Swansea a zřejmě také při těžkých soubojích s Arsenalem a Tottenhamem. José Mourinho si myslí, že jeho tým, momentálně pátý v tabulce, má šanci na to, aby skončil čtvrtý a kvalifikoval se tak do předkola Ligy mistrů, dobrý finiš věští i rivalům.

„City podle mě skončí v top čtyřce, když vidím, jaké zápasy mají před sebou. O čtvrté místo budeme, řekl bych, bojovat my, Liverpool a Arsenal,“ tuší Mourinho. „Máme před sebou ještě semifinále Evropské ligy, ale v Premier League budeme bojovat o kvalifikaci do Ligy mistrů, dokud to jen bude matematicky možné,“ ujistil příznivce svého klubu.