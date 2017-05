Anglickou hvězdu policie odvezla na psychiatrii. Báli se, aby si neublížil!

Bývalý anglický fotbalový reprezentant a svého času nejmladší hráč, který naskočil do Premier League, Aaron Lennon byl zadržen policií kvůli psychickým problémům. Policii to umožňuje zákon, podle kterého mohou policisté osobu, jež by mohla ohrozit zdraví své či svého okolí, odvést z veřejného místa do bezpečí - domů, k rodině, do nemocnice či na policejní stanici. Třicetiletý záložník Evertonu, který už nějaký čas nehraje, skončil na psychiatrickém oddělení v nemocnici.