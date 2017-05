Soumrak velikánů. Do třetí ligy míří vítěz Premier League či Jarošíkův tým

Kdo spadne z druhé anglické ligy? • FOTO: Koláž iSport.cz

Před posledním kolem, které se odehraje v neděli 7. května, zná Championship, druhá nejvyšší anglická soutěž, dva jisté postupující i většinu účastníků play off, kteří si to rozdají o třetí vstupenku do Premier League. Hodně nejistá je ale situace na chvostu tabulky. K beznadějně poslednímu Rotherhamu a předposlednímu Wiganu se na cestu do League One, tedy třetí ligy, přidá ještě jeden klub. Tuhou bitvu o záchranu svedou tři týmy, které ještě nedávno hrály Premier League a dohromady v nejvyšší soutěži odehrály téměř 1200 utkání. Koho čeká pád?