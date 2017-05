Zlatan ohromil doktory. Má tak skvělé koleno, že ho chtějí zkoumat vědci

Ibrahimovic se zranil hodně nešťastně. V samotném závěru odvety čtvrtfinále Evropské ligy s Anderlechtem Brusel po rutinním souboji padl na zem s bolestivou grimasou. Náraz nevydrželo koleno a nejlepší střelec Manchesteru United v probíhajícím ročníku odkulhal z trávníku v doprovodu lékařů.

Sezona pro něj skončila, ale švédský bombarďák ani po vážném zranění kariéru balit nehodlá. Na speciální klinice v americkém Pittsburghu se minulý týden podrobil operaci, která podle zpráv z jeho okolí dopadla nad míru dobře.

"Zlatan už v nemocnici začal s rehabilitací. Jeho koleno je tak silné, že doktoři přiznali, že nic takového ještě neviděli," prohlásil pro server Expressen.se hráčův agent Mino Raiola.

"Má koleno v takovém stavu, jaký je pro profesionálního fotbalistu po 20 letech kariéry skoro neuvěřitelný. Je naprosto v pořádku, lékaři na něm nenašli nic špatného," uvedl italský manažer.

"Místní doktoři pracují pro největší výzkumnou organizaci na světě zabývající se léčbou kolenních vazů, proto jsou lepší než kdekoliv jinde. Dokonce chtějí, ale se Zlatan po skončení kariéry na kliniku vrátil a oni mohli dál zkoumat jeho koleno," prozradil Raiola.

Ibrahimovic ani v pokoročilém fotbalovém věku a po těžkém zranění nehodlá uzavřít kariéru. Zatím ale neprozradil, v jakém klubu bude po vyléčení pokračovat - v Manchesteru United, kde ve 46 zápasech nastřílel 28 gólů, mu po sezoně končí smlouva a novou ještě nepodepsal.

