Divoké oslavy Chelsea: Costa řádil, Conte unesen a Terry dostal na zadek

Dlouho byl zápas bez branek. Chelsea sice měla spoustu šancí, ale jako kdyby jí nervozita z toho, že je jeden krok od zisku trofeje, svazovala nohy. V 76. minutě se na hřiště dostal ne tolik využívaný Belgičan Michy Batshuayi a rozhodl o výhře.

Oslavy mohly vypuknout. Ústřední postavou při nich byl španělský útočník Diego Costa. Zatímco hráči skotačili na hrací ploše a vyhazovali do vzduchu trenéra Antonia Conteho, Johna Terryho a další, Cesc Fábregas v rozhovoru pro Sky Sports nevěřil vlastním očím.

„Ukázala se krása fotbalu. Hráč, který toho moc celou sezonu neodehrál, rozhodl o mistrovském titulu. Fotbal je za*raně neuvěřitelný,“ nekontroloval své emoce Fábregas.

Mezitím už ale na trávníku Diego Costa naplácal přes zadek legendě „blues“ Johnovi Terrymu, který se s klubem po sezoně rozloučí.

Následně se oslavy přesunuly do šaten a Costa postupně odstraňoval zábrany. Svlékl se do trenek a neustále tančil, dováděl s členy realizačního týmu.

Když do kabin dorazil trenér Conte, čekalo na něj překvapení. Hráči s Costou v čele jej zlili od hlavy až k patě šampaňským a kádí s vodou.

Klid neměl italský kouč ani na tiskové konferenci. Tam si pro něho David Luiz a Diego Costa s hasicím přístrojem přišli a unesli.