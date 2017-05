Tottenham ničí a staví domov. Tak probíhá fotbalová demolice roku

Ačkoliv pořadatelé vyzývali diváky, aby zůstali na svých místech, nikdo je nechtěl poslouchat. Fanoušci zaplavili hřiště a začali se loučit s místem, se kterým mají spojené nepřeberné množství vzpomínek nejen na dva tituly. Někteří si urvali na památku trs trávy, jeden z příznivců se pochlubil i tím, že šňupal bílý prášek. Byla to skutečně lajna kokainu alias „white lane“? V den, kdy nad tribunami jako na objednávku zazářila duha, bylo možné téměř všechno. Řada návštěvníků se neubránila dojetí.

GALERIE | Loučení se stadionem vystřídaly hned demoliční práce

Kolem starého stadionu, kde klub ze severního Londýna sídlí od roku 1899, už ale obklopily jeřáby. Rychlost, s jakou začala jeho demolice, je ohromující. Už druhý den po konci zápasu byla zlikvidována velká část trávníku a vytrhány sedačky z části tribun. Během tří měsíců by měly pozůstatky starého stadionu zmizet, pak už se bude pracovat na jeho nástupci, jehož obrysy už jsou při pohledu na staveniště patrné.

„Nestěhujeme se,“ zdůraznil šéf klubu Daniel Levy. Tottenham stráví příští sezonu v azylu ve Wembley, pak by se měl zase vrátit zpátky – už do nového domova s kapacitou navýšenou o 25 tisíc míst pro 61 tisíc diváků. „Nové hřiště překryje to staré. Bude to důstojný nástupce pro White Hart Lane a jeviště pro náš současný a budoucí skvělé týmy,“ uvedl Levy.