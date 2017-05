Guardiola poprvé zůstal bez trofeje: V Bayernu i Barceloně by mě vyrazili!

Mnozí ho považují za nejlepšího trenéra na světě, bohatý Manchester City měl dotáhnout za titulem či triumfem v Lize mistrů. První sezona Pepa Guardioly na Etihad Stadium ale nedopadla podle jeho představ, „Sky Blues“ zůstali bez trofeje. Španělský lodivod vůbec poprvé v kariéře zakončí sezonu bez toho, aby do vitríny svého klubu přidal nový výstavní kus. Je si vědom toho, že v jeho předchozích dvou působištích by to bylo považováno za neúspěch a pravděpodobně by se s ním rozloučili.