SESTŘIHY: Čech zářil a Arsenal živí naději na Ligu mistrů. City jsou třetí

Fotbalisté Arsenalu vyhráli dohrávku 34. kola Premier League se Sunderlandem 2:0 a dotáhli se v tabulce na čtvrtý Liverpool. Na pozici, která zajišťuje postup do předkola Ligy mistrů, momentálně ztrácí bod. Odložený zápas zvládl i Manchester City, který porazil West Bromwich 3:1 a odsunul Liverpool z třetí příčky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 73. Alexis Sánchez, 81. Alexis Sánchez Hosté: Sestavy Domácí: Čech (C) – Holding, Mustafi, Monreal – Bellerín, Ramsey (69. Welbeck), Xhaka, Gibbs (68. Iwobi) – Özil, Alexis Sánchez – Giroud (85. Walcott). Hosté: Pickford – Jones, L. Koné, O'Shea (C), Manquillo (82. Januzaj) – Seb. Larsson, Cattermole (77. Gooch), N'Dong (88. D. Gibson) – Borini, Defoe, Oviedo. Náhradníci Domácí: Ospina, Gabriel, Iwobi, Coquelin, Elneny, Walcott, Welbeck Hosté: Mannone, Rodwell, Lescott, Love, Gibson, Januzaj, Gooch Karty Domácí: Bellerín, Monreal, Özil, Mustafi Hosté: O'Shea, Cattermole Rozhodčí R. East – P. Kirkup, M. Wilkes Stadion Emirates Stadium, London Návštěva 59500 diváků

Tři anglické kluby postoupí do Ligy mistrů přímo, čtvrtý celek konečné tabulky půjde do kvalifikace. Jistotu už mají mistrovská Chelsea a druhý Tottenham. Arsenal v Lize mistrů nechyběl 19 let.

Čtyřiatřicetiletý Čech proti Sunderlandu nastoupil s kapitánskou páskou a načal pátou stovku zápasů v anglické lize. Utkání dokončil s čistým štítem, vyznamenal se zejména v závěru první půle proti střelám N'Donga a Defoea.

Favorit se dlouho nemohl prosadit v útoku, vysvobodil ho až gól Alexise Sáncheze v 73. minutě po nakrátko rozehraném rohovém kopu. Chilský útočník v závěru skóroval ještě jednou a s 23 góly v sezoně útočí na první místo v tabulce střelců, Romelu Lukaku z Evertonu dal o jednu branku víc. Arsenal v lize vyhrál počtvrté za sebou, Sunderlandu se na jeho stadionu podařilo zvítězit naposledy před 34 lety.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27. Jesus, 29. De Bruyne, 57. Y. Touré Hosté: 87. Robson-Kanu Sestavy Domácí: Caballero – Fernandinho, Kompany (77. Stones), Otamendi, Kolarov – Y. Touré (80. Fernando) – Jesus, De Bruyne, Silva (61. Zabaleta), Sané – Agüero. Hosté: Foster – C. Dawson, M. Wilson (53. McClean), J. Evans, Nyom – Yacob – Chadli, D. Fletcher, Livermore (64. J. Morrison), Brunt – Rondón (72. Robson-Kanu). Náhradníci Domácí: Zabaleta, Fernando, Sterling, Navas, Stones, Clichy, Gunn Hosté: Myhill, Robson-Kanu, Morrison, McClean, Leko, Field, Wilson Karty Domácí: Sané Hosté: Chadli, C. Dawson Rozhodčí Pawson – Ledger, West Stadion Etihad Stadium, Manchester Návštěva 53624 diváků

Manchester City rozhodl zápas s West Bromwichem už na konci úvodní půlhodiny, kdy se rychle po sobě trefili Jesus a De Bruyne, třetí gól přidal po změně stran Touré. Tým trenéra Pepa Guardioly prohrál z posledních 17 ligových zápasů jen jednou a před posledním kolem má v boji o Ligu mistrů nejlepší pozici. Sezonu zakončí na hřišti Watfordu, Liverpool v neděli nastoupí proti sestupujícímu Middlesbrough a Arsenal hraje s Evertonem.