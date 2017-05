SESTŘIHY: Arsenal je po 19 letech bez Ligy mistrů, přímý postup uhráli City

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Bellerín, 27. Alexis Sánchez, 90+1. Ramsey Hosté: 58. R. Lukaku Sestavy Domácí: Čech – Holding, Koscielny (C), Gabriel (53. Mertesacker) – Bellerín, Ramsey, Xhaka (62. Coquelin), Monreal – Özil, Alexis Sánchez (68. Iwobi) – Welbeck. Hosté: Robles – Holgate, Jagielka (C), A. Williams, Baines – Gueye (46. Barry), Schneiderlin, Davies (26. Barkley) – E. Valencia (83. Koné), R. Lukaku, Mirallas. Náhradníci Domácí: Coquelin, Elneny, Giroud, Walcott, Ospina, Iwobi, Mertesacker Hosté: Barkley, Barry, Bešić, Hewelt, Koné, Williams, Pennington Karty Domácí: Koscielny (č), Gabriel, Holding Hosté: A. Williams, Jagielka, Schneiderlin, Baines Rozhodčí Oliver Stadion Emirates Stadium, London

Arsenal začal proti Evertonu dobře a už v deváté minutě vedl po gólu Bellerína. O pět minut později ale domácím zkomplikoval situaci stoper Koscielny, který byl vyloučen za ostrý zákrok na Valenciu. Francouzský reprezentant tak přijde o finále Anglického poháru, které Arsenal odehraje v sobotu 27. května proti Chelsea.

Přesto domácí do poločasu zvýšili na 2:0 poté, co se prosadil Sánchez. V závěru prvního dějství několikrát hosté prověřili gólmana Petra Čecha, bývalý reprezentant ale kapituloval až po změně stran, kdy jej z penalty překonal nejlepší evertonský střelec Lukaku. Dvougólové vedení Arsenalu vrátil na konci zápasu povedenou střelou Ramsey.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45+1. Wijnaldum, 51. Coutinho, 56. Lallana Hosté: Sestavy Domácí: Mignolet – Clyne, Matip, Lovren, Milner (C) (86. A. Moreno) – Can – Wijnaldum, Coutinho – Lallana, Sturridge (82. Origi), Firmino (79. Lucas Leiva). Hosté: Guzan – Fábio (73. Ayala), Chambers, B. Gibson, Friend – Leadbitter (C), Clayton, Forshaw – Bamford, Gestede (73. Negredo), Downing. Náhradníci Domácí: Karius, Moreno, Klavan, Alexander-Arnold, Lucas Leiva, Grujić, Origi Hosté: Konstantopoulos, Ayala, Espinosa, de Roon, Fischer, Negredo, Stuani Karty Hosté: Gestede Rozhodčí Martin Atkinson Stadion Anfield Road, Liverpool

Liverpool měl od začátku zápasu proti Middlesbrough jasnou převahu, kterou zužitkoval až v nastavení prvního poločasu, kdy otevřel skóre Wijnaldum. Po změně stran zvýšil z přímého kopu Coutinho a na konečných 3:0 vzápětí upravil Lallana. "Reds" ukončili sezonu čtyřmi zápasy bez inkasované branky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Willian, 61. E. Hazard, 77. Pedro, 90. Batshuayi, 90+2. Batshuayi Hosté: 4. Manquillo Sestavy Domácí: Courtois – Azpilicueta, Luiz, Terry (C) (26. Cahill) – Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso – Willian, D. Costa (62. Batshuayi), E. Hazard (71. Pedro). Hosté: Pickford – Jones, O'Shea (C), Lescott – Manquillo, Seb. Larsson, Cattermole (88. D. Gibson), Rodwell, Oviedo – Januzaj (63. Gooch) – Borini. Náhradníci Domácí: Begović, Zouma, Cahill, Matić, Chalobah, Batshuayi, Pedro Hosté: Mannone, Love, Embleton, Gibson, Gooch, Asoro, Maja Karty Domácí: D. Costa Hosté: Jones Rozhodčí Neil Swarbrick Stadion Stamford Bridge, London

Do posledního ligového utkání za mistrovskou Chelsea nastoupil dlouholetý kapitán John Terry. Trenér Antonio Conte mu dal k dispozici prvních 26 minut, symbolizujících číslo obráncova dresu. "Blues" porazili poslední Sunderland 5:1 a v sezoně si připsali 30 výher. Brankář Thibaut Courtois udržel 16 čistých kont a v této statistice byl v Premier League nejúspěšnější.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 5. Kompany, 23. Agüero, 37. Agüero, 41. Fernandinho, 58. Jesus Sestavy Domácí: Gomes (C) – Holebas, Mariappa, Janmaat (39. Eleftheriou) – N. Amrabat (59. Deeney), Cleverley, Doucouré, Capoue, Mason – Niang (74. Pereira), Okaka. Hosté: Caballero – Fernandinho, Kompany (C), Otamendi, Clichy – Y. Touré (62. Sagna), De Bruyne – Jesus, Silva, Sané (62. Navas) – Agüero (71. Iheanacho). Náhradníci Domácí: Deeney, Eleftheriou, Pereira, Watson, Zúñiga, Pantilimon, Gilmartin Hosté: Gunn, Navas, Iheanacho, Kolarov, Stones, Sagna, Sterling Karty Domácí: Doucouré Rozhodčí Moss – Hatzidakis, Halliday Stadion Vicarage Road, Watford

Manchester City poosmé v řadě bodoval, na hřišti Watfordu vyhrál bez problému i díky dvěma gólům Agüera, který dal 33 soutěžních branek a prožil tak nejlepší sezonu v dresu "Citizens". Vedle něj k vysoké výhře přispěli Kompany, Fernandinho a Gabriel Jesus.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15. Harrop, 19. P. Pogba Hosté: Sestavy Domácí: Pereira – Fosu-Mensah, Bailly, P. Jones, Mitchell – McTominay, Tuanzebe, P. Pogba (45. Carrick) – Lingard (45+2. Martial), Rooney (C) (88. Gomes), Harrop. Hosté: Hennessey – J. Ward, Kelly, Tomkins, van Aanholt (67. Kaikai) – Milivojević, McArthur (61. Sako) – Zaha (80. Campbell), Puncheon (C), Schlupp – J. Benteke. Náhradníci Domácí: Blind, Carrick, Martial, Willock, O'Hara, Gomes, Dearnley Hosté: Čung-Jong, Campbell, Speroni, Dann, Kaikai, Sako, Wan-Bissaka Karty Domácí: McTominay, Carrick Rozhodčí Stadion Old Trafford, Manchester

Manchester United nastoupil proti Crystal Palace se značně omlazenou sestavou kvůli středečnímu finále Evropské ligy. První zkušenosti s Premier League nabrali brankář Joel Pereira, obránce Demetri Mitchell i záložník Josh Harrop, který se hned po 15 minutách prosadil. Vedle něho přispěl k výhře 2:0 Pogba. Na poslední minuty do zápasu naskočil také Angel Gomes, který se stal prvním fotbalistou narozeným v roce 2000, který okusil anglickou ligu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 66. Clucas Hosté: 11. Kane, 14. Kane, 45+2. Alli, 69. Wanyama, 72. Kane, 85. Davies, 88. Alderweireld Sestavy Domácí: Marshall – Davies (46. Grosicki), M. Dawson, Ranocchia – Tymon (73. Robertson), N'Diaye, Huddlestone, Elabdellaoui – Clucas, Bowen (73. Elmohamady) – Niasse. Hosté: Lloris – Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies – Dier (74. Dembélé), Wanyama – Son Heung-min, Alli (74. Moussa Sissoko), Eriksen – Kane (79. V. Janssen). Náhradníci Domácí: Jakupović, Elmohamady, Grosicki, Mbokani, Olley, Robertson, Batty Hosté: Dembélé, Janssen, Lesniak, N'Koudou, Sissoko, Vorm, Wimmer Rozhodčí Andre Marriner Stadion

Vicemistr Tottenham deklasoval venku sestupující Hull 7:1, k čemuž přispěl hattrickem Harry Kane. Anglický reprezentant ovládl s 29 trefami tabulku střelců. O výhře Stoke 1:0 na půdě Southamptonu rozhodl po hodině hry Crouch a zaznamenal v Premier League jubilejní 50. gól hlavou, což se nikomu jinému nepovedlo.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51. Vardy Hosté: 2. Stanislas Sestavy Domácí: Schmeichel (C) – Simpson, Benalouane (59. Amartey), Fuchs, Chilwell – Mahrez, Ndidi, A. King, Albrighton (73. Gray) – Slimani, Vardy. Hosté: Allsop – A. Smith, Francis (C), S. Cook, Daniels – Fraser (74. Worthington), Gosling, Surman, Pugh (63. Ibe) – Stanislas – Mousset (63. Afobe). Náhradníci Domácí: Zieler, Amartey, Gray, Kapustka, Musa, Okazaki, Wasilewski Hosté: Ramsdale, Afobe, Cargill, Ibe, Smith, Surridge, Worthington Karty Domácí: Benalouane, Simpson, Mahrez, Chilwell Hosté: Francis Rozhodčí Mason – West, Eaton Stadion King Power Stadium, Leicester

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 60. Crouch Sestavy Domácí: Forster – Soares, Stephens, Jošida, Bertrand – S. Davis, Romeu – Tadić (65. Boufal), Ward-Prowse (87. Pied), Redmond – Austin (65. Gabbiadini). Hosté: Butland – Cameron, Shawcross (C), Martins Indi – Diouf (70. Walters), Whelan, Allen, Pieters – Shaqiri, Sobhi – Crouch. Náhradníci Domácí: Boufal, Cáceres, Clasie, Gabbiadini, Højbjerg, Pied, Taylor Hosté: Walters, Muniesa, Johnson, Grant, Berahino, Bardsley, Adam Karty Domácí: Boufal, Stephens Hosté: Allen, Whelan, Sobhi Rozhodčí Probert L. Stadion St. Mary's Stadium, Southampton

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 72. J. Ayew, 86. F. Llorente Hosté: 33. J. Evans Sestavy Domácí: Nordfeldt – Naughton, F. Fernández, Mawson, M. Olsson – Fer (81. Ki Song-jung), Britton (C) (66. L. Narsingh), T. Carroll – J. Ayew (90+3. Kingsley), F. Llorente, G. Sigurdsson. Hosté: Foster – Nyom, C. Dawson, J. Evans, M. Wilson (90+1. Leko) – Yacob – J. Morrison (84. Robson-Kanu), D. Fletcher (C), Livermore (79. McClean), Brunt – Rondón. Náhradníci Domácí: Tremmel, Amat, Ki Song-jung, Cork, Narsingh, Kingsley, McBurnie Hosté: Myhill, Robson-Kanu, McClean, Chadli, Leko, Field, Wilson Karty Domácí: F. Fernández Hosté: M. Wilson Rozhodčí Stadion Liberty Stadium, Swansea

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23. Vokes Hosté: 27. Feghouli, 72. A. Ayew Sestavy Domácí: Heaton – Lowton, K. Long (C), Tarkowski, S. Ward – Arfield, Hendrick, A. Westwood (78. Defour), Brady (66. Gudmundsson) – Vokes, Gray (78. Barnes). Hosté: Adrián – Byram, Fonte, Collins (C), Ogbonna, Cresswell – Snodgrass (84. A. Fletcher), Lanzini, E. Fernandes (90. Rice), Feghouli – A. Ayew. Náhradníci Domácí: Pope, Darikwa, Flanagan, Defour, Gudmundsson, Agyei, Barnes Hosté: Randolph, Fletcher, Rice, Quina, Makasi, Kemp Karty Domácí: A. Westwood, Gudmundsson Hosté: Collins, Lanzini Rozhodčí Robert Madley (Anglie) Stadion Turf Moor