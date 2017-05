TOP 10 přestupů v Premier League: Mladý zázrak i tři trefy Chelsea

Sezonu zakončil s devíti góly a pěti asistencemi. To je na první sezonu v Premier League, ještě v jedenadvaceti letech, vynikající bilance. Navíc pro svůj tým vybojoval nejednu penaltu.

Na začátku sezony nenastupoval, ale když to Manchesteru City pod Pepem Guardiolou moc nešlo, dostal šanci. A využil ji naprosto parádně. Mladík Sané již základní sestavu neopustil a stal se klíčovým hráčem „Citizens“.

Úžasná sezona. Alonso přišel do Chelsea na poslední chvíli a na začátku nehrál. Když ale trenér Conte přešel se svým týmem na rozestavení 3-4-3, dostal na starost levou stranu. A pozice levého křídelníka mu sedla dokonale.

8. Sadio Mané

Southampton -> Liverpool

Přestupová částka: 34 milionů liber

Sadio Mané • Foto Reuters

Tohle byla na známé trase ze Southamptonu do Liverpoolu největší trefa. Mané přesně zapadl do systému Jürgena Kloppa, který preferuje rychlé fotbalisty s individuální kvalitou. To Mané splňuje dokonale.

Pro soupeře je díky své rychlosti a technice v každém okamžiku nebezpečným hráčem. Bohužel pro Liverpool ho zabrzdilo zranění. Proto odehrál v Premier League jen 26 zápasů. To, že v nich dal 13 gólů, dokazuje jeho výjimečnost.