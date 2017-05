Fanoušci Liverpoolu zuří: Owen řekl „my“ o United? Ať jde z klubu pryč!

„Zostudil své postavení mezinárodního ambasadora klubu, měl by být okamžitě zbaven funkce. Ten, kdo rozhodl o tom, že Owen bude vykonávat tuto úlohu, by se na sebe měl podívat do zrcadla a zpytovat svědomí. Owen otevřeně podporuje našeho rivala a projevuje nulový respekt vůči Liverpolu. Pro skalní fanoušky je to nepřípustné. Klub a jeho příznivci si zaslouží zástupce, který mu bude oddán na sto procent a použit spojení „my“, by měl jedině s týmem, který ho platí.“