Nová hvězda Arsenalu? Na cestě je střelec z "belgické Barcelony"

Onyekuru je kanonýr a právě za "kanonýry" chce nejvíc hrát. Mladík, kterému jen kvůli menšímu počtu branek vstřelených na hřištích soupeřů unikla trofej pro nejlepšího střelce belgické Jupiler League, odmalička fandí Arsenalu. Dokonce se rozhodl, že na jmenovce na dresu chce mít napsáno své křestní jméno Henry aby napodobil svůj největší idol, Thierryho Henryho. Teď zřejmě oblékne i stejný dres.

Přitom to není dávno, co Onyekuru válel v akademii v nigerijské metropoli Lagos. Pak ale přišel do hry katarský gigant jménem Aspire. Tahle společnost, kterou zastupuje i barcelonská legenda Xavi, hledá talenty po celém světě, a na zkoušce v Senegalu si vyhlédla právě Henryho.

Tím, kdo jej vybral, byl Josep Colomer. Možná vám to jméno nic neřekne, zarytí fanoušci Barcelony ale vědí, že byl ředitelem slavné akademie La Masia. Pod jeho dohledem rozvíjel svůj jedinečný talent i Lionel Messi.

Onyekuru se v roce 2012 stěhoval do Eupenu. Maličký klub z německy mluvící části Belgie byl pro katarskou firmu ideálním místem v kvalitní lize, kde se její talenti mohou rozvíjet. Tak si v něm postavila svoji "belgickou Barcelonu," za kterou válí třeba bývalý útočník katalánců Jeffren Suarez a trénuje ji další bývalý pracovník z La Masie, kouč s úsměvným jménem Jordi Condom.

Jako největší talent z těch, které si Aspire v Belgii pěstuje, se jeví právě Henry Onyekuru. Svižný útočník, který stylem hry připomíná svůj idol Thierryho Henryho, ale není bezproblémový. Když Eupen v lednu zablokoval jeho přestup do Celtiku Glasgow, nigerijský hroťák začal stávkovat, za což se dočkal přeřazení do B týmu.

Vztahy se ale rychle urovnaly a Onyekuru zase začal sázet góly, spolu s Lukaszem Theodorczykem z Anderlechtu byl nejlepším střelcem ligy. Arsenal je jedním z předlouhé řady týmů, který se o jeho služby uchází, Henryho láska k londýnskému klubu mu ale hodně hraje do karet. Přestup ovšem pořád může zmařit třetí strana. Onyekuru totiž v Londýně nemusí dostat pracovní povolení, jako se to stalo Yayovi Tourému, který se chtěl do Arsenalu přesunout v roce 2003.