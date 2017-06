Sheffield není "jen" druhá liga, říká Pudil. V Anglii chce zůstat

Na úterním Memoriálu Lukáše Přibyla se v týmu Real TOP Praha představil také Daniel Pudil, jenž má za sebou další náročnou sezonu v anglické druhé lize. Jeho Sheffield Wednesday opět sahal po postupu do Premier League, ale slibně rozjetá sezona skončila v semifinále play off. „Přitom špatná rozhodně nebyla, play off nám ale opět bohužel nevyšlo,“ mrzí českého univerzála.

Český obránce či záložník Daniel Pudil už patří mezi stálice Sheffieldu Wednesday, s nímž opět sahal po postupu do nejvyšší anglické soutěže, ale v semifinále play off Championship jeho tým vypadl po venkovní remíze 0:0 a domácí porážce 1:2 po penaltách s pozdějším postupujícím z Huddersfieldu.

„Zklamání to je vždycky. Chtěli jsme udělat minimálně play off, a to se podařilo. Věřili jsme si, že to semifinále zvládneme,“ ohlíží se jednatřicetiletý univerzál. Jeho tým nakonec nezvládl penaltový rozstřel, který bývá otázkou náhody a štěstěny. „Penalty jsou velká loterie a nám se to vymstilo.“

V semifinále play off vypadl také Fulham s Tomášem Kalasem a vysněné vzájemné finále krajanů nevyšlo. „My jsme spolu hráli poslední kolo, kdy už oběma týmům o nic nešlo. Říkali jsme si, že by bylo hezký se potkat ve Wembley. Nevyšlo to, ale jsou důležitější věci než fotbal,“ řekl Pudil.

Ačkoliv nehraje v žádné z elitních soutěží, jeho pozici ve druhé anglické lize by mu mohl závidět kde kdo. „Soutěž je rok od roku těžší a těžší. Když se podíváte, kdo letos sestoupil, kdo ve druhé lize hraje, tak tam máte 24 týmů a minimálně 20 jich může pomýšlet na postup,“ popisuje hráč, jenž v uplynulé sezoně zasáhl do 29 zápasů svého týmu.

I bývalý hráč Liberce, Slavie, Genku či Watfordu potvrzuje, že nejspíš jde o nejnáročnější soutěž na světě. Nejen kvůli kvalitě týmů, ale také kvůli fyzičce. „Podle mého je rozhodně nejvyrovnanější. Když slyším, jak někdo říká, že je to jenom druhá liga, musím se tomu smát,“ odmítá kritiky.

V Anglii jsou aktuálním tématem přestupy v Premier League a za potenciální posily padají astronomické sumy, což se držiteli 35 reprezentačních startů nelíbí. Liverpool se s Chelsea a Citizens přetahuje o Virgila Van Dijka ze Southamptonu, jehož částka činí mezi 50 až 60 miliony liber.

Klub z Manchesteru už získal třeba Bernanda Silvu z Benfiky za 50 milionů liber a kluby z Premier League loví napříč Evropou i další velká jména, za která jsou ochotné vysolit balík. „Je to strašně moc. Už se to překulilo na stranu, na které by to nemělo být. Není to jenom o penězích, mělo by to být o fotbale.“

Toho má majitel dvou českých a jednoho belgického titulu po namáhavé situaci nad hlavu. I proto chyběl v nominaci na utkání v Belgii a kvalifikační duel v Norsku.

„Po nominaci jsem se asi blbě vyjádřil, ale těch sil není nekonečno. Měl jsem za roky v Anglii několik několik zranění a chtěl jsem si léto trochu užít s rodinou. Kdybych odjel s reprezentací, jsou další dva týdny pryč a měl bych zase jinou přípravu,“ vysvětlil svůj krok.

V osobním životě ho navíc čeká velký přestup. „Čeká mě v létě svatba,“ přiznal Pudil, který by rád v Anglii zůstal.

„Mám ještě rok smlouvu, navíc mám opci, která by se mohla využít. Syn tam chodí do školy a hraje fotbal. Byl bych rád, kdybychom tam zůstali a malá dcera se mohla naučit plynule anglicky,“ uzavřel český fotbalista.

