Senzační přestupy i velké krádeže. Co v létě plánují angličtí giganti?

To by mohl být definitivní konec pro talentovaného, ale ne příliš využívaného Michyho Batshuayie. Nečekaná pak byla zpráva o tom, že by Chelsea mohla získat pravého ofenzivního obránce Juventusu Daniho Alvese.

Zajímavá je pak situace v útoku. Conte by ho totiž rád oživil. A to přesto, že Diego Costa vyhlásil, že odcházet nehodlá. Mluví se o možném návratu Romela Lukakua a zájem má londýnský klub také o Álvara Moratu z Realu.

Kdo by mohl přijít: Marco Verratti, Romelu Lukaku, Dani Alves, Álvaro Morata Koho by mohla ztratit: Diego Costa, Cesc Fábregas, Michy Batshuayi

Rovněž se Spurs zajímají o obránce Dortmundu Matthiase Gintera a beka Bournemouthu Adama Smithe. Tyto možné přestupy by ale nejspíš nastaly až ve chvíli, kdy by Tottenham o některé obránce přišel. Na nabídku nové smlouvy totiž čeká stoper Toby Alderweireld a pravý bek Kyle Walker je zase stále více spojovaný s přesunem do Manchesteru City.

Tottenham bude z gigantů v Anglii asi nejméně aktivní. V první řadě bude chtít udržet své klíčové hráče. To se jeví jako problém u tvůrce hry Christiana Eriksena, o kterého má údajně zájem Barcelona. „Není moc hráčů, kteří si dovolí Barcelonu odmítnout,“ připustil dánský záložník. Bude on jedním z nich, nebo Spurs ztratí klíčového muže?

Kdo by mohl přijít: Matthias Ginter, Douglas Costa, Adam Smith Koho by mohl ztratit: Christian Eriksen, Kyle Walker, Toby Alderweireld

Následovat budou i odchody, půjde ale o hráče, o které už nemá Guardiola zájem. Plus se dá očekávat přestup talentovaného Kelechy Iheanacha, tady ale půjde asi spíše o hostování. Zájem má například West Ham. Do Španělska se nejspíš vrátí Nolito a otázkou je, kdo nakonec získá brankáře Joea Harta.

Kdo by mohl přijít: Alexis Sánchez, Kyle Walker, Ryan Bertrand, Benjamin Mendy Koho by mohl ztratit: Joe Hart, Kelechy Iheanacho

Naopak do obrany určitě nepřijde stoper Virgil van Dijk. Southampton totiž neustále šrouboval cenu a Liverpool ve středu oznámil, že už nemá zájem. Podobně to nejspíš dopadne také se záložníkem Arsenalu Alexem Oxlade-Chamberlainem, který by měl s „Gunners“ podepsat brzy novou smlouvu. Pokud se ale vrátíme k defenzivě, tu by mohl zkvalitnit Andy Robertson z Hullu, který spadl do druhé ligy.

Pokud by nevyšel Salah, mohla by se pozornost Liverpoolu obrátit ke Gelsonovi Martinsovi ze Sportingu Lisabon. Dvaadvacetiletý talent ale není takovou zárukou. Možná i proto přišla britská média se zprávou, že by Klopp rád ve svém týmu přivítal Jamese Rodrígueze. Ten je sice na odchodu z Realu, ale preferuje Bayern Mnichov.

Kdo by mohl přijít: Mohamed Salah, Gelson Martins, Andy Robertson, James Rodríguez, Emil Forsberg Koho by mohl ztratit: Daniel Sturridge

V úvahu pak připadá také jedna výměna. Barcelona má velký zájem o pravého obránce Héctora Bellerína, který by měl být dokonce hlavním přestupovým cílem. Výměnou nabízí kromě peněz záložníka Ardu Turana. Arsenal nechce svého obránce pouštět, ale možná nebude mít jinou možnost. Olej do ohně navíc přilil útočník Olivier Giroud, který nehodlá vysedávat na lavičce, jako tomu bylo v závěru sezony.

Naopak do varu dostává fanoušky zpráva o možném příchodu supertalentu Kyliana Mbappého. Problémem je přestupová částka, Monaco údajně požaduje až 135 milionů liber! Za mnohem méně by mohl přijít záložník Leicester Riyad Mahrez, což potvrdil sám trenér Arséne Wenger.

Hlavní prioritou Arsenalu je udržet dvojici Mesut Özil a Alexis Sánchez. Zatímco u německého reprezentanta to nejspíš nebude problém, Chilan má nabídek mnoho. Už jsme zmiňovali nejnovější spekulace o zájmu Manchesteru City, což by byla pro Arsenal rána. Mluví se ale také o Chelsea, Bayernu či PSG.

Kdo by mohl přijít: Kylian Mbappé, Riyad Mahrez, Arda Turan Koho by mohl ztratit: Alexis Sánchez, Héctor Bellerín, Olivier Giroud

Manchester United

Kdo by mohl přijít: Álvaro Morata, Romelu Lukaku, Ivan Perišič, Gianluigi Donnarumma, Pepe, James Rodríguez

Koho by mohl ztratit: Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, David de Gea

Druhý klub z Manchesteru bude také na přestupovém poli velmi aktivní. Trenér José Mourinho chce posílit hlavně ofenzivu. Hned dvě velké jména by mohla přijít na samotný hrot útoku. United chtějí Álvara Moratu z Realu Madrid a už dokonce poslali první nabídku. Ta byla nicméně odmítnuta. Dorazit by mohl také útočník Evertonu Romelu Lukaku, který už potvrdil, že půjde do týmu, který bude hrát Ligu mistrů.

Alvaro Morata • Foto profimedia.cz

Krajní prostory by pak mohl vylepšit Ivan Perišič z Interu. Milánský celek ale ještě na poslední chvíli podniká kroky, aby Chorvata podržel. Pokud by přece jen přišel, mohlo by to znamenat odchod talentovaného Anthonyho Martiala. Rovněž se počítá s tím, že odejde veterán Wayne Rooney. A vypadá to, že smlouvu neprodlouží ani do konce roku zraněný kanonýr Zlatan Ibrahimovic. Po konci smlouvy v Realu by naopak mohl přijít stoper Pepe, kterého Mourinho dobře zná.

Zamotaná je pak situace v brance. United chtějí udržet za každou cenu Davida de Geu, o kterého měl velký zájem Real Madrid. V posledních dnech ale nejspíš ochladl a zdá se, že madridský klub nakonec o Španěla usilovat nebude. Ve chvíli, kdy by De Gea přece jen zamířil do Realu, by Manchester zkusil přivést jednoho z dvojice Gianluigi Donnarumma (AC Milán) a Emir Handanovič (Inter Milán).