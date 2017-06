Naštvaný Costa: Chelsea mě nechce! S Contem jsem měl špatný vztah

Diego Costa dal v minulém ročníku anglické ligy 20 branek, další dvě přidal v FA Cupu. Jeho spolupráce s Edenem Hazardem klapala na jedničku. Zároveň ale během sezony začaly prosakovat i problémy. Jednou dokonce Costa nebyl v nominaci na zápas.

Proč? Měl se pohádat s trenérem Antoniem Contem. Costa byl údajně naštvaný, že mu klub nedovolil odejít za lukrativní nabídkou do Číny. „S Contem jsem měl během sezony špatný vztah,“ přiznal nyní Costa.

Útočník se rozpovídal na reprezentačním srazu. „Jsem hráčem Chelsea, ale klub už mě nechce. Conte mi poslal zprávu, že se mnou nepočítá do nové sezony. To je vše. Je to ostuda, chtěl jsem to říct fanouškům,“ vyprávěl Costa.

Teď jde o to, kam Costa zamíří. Španělský útočník několikrát vyhlásil, že by se chtěl vrátit do Atlétika Madrid, to ovšem nemůže do ledna nakupovat. „Musel bych být půl roku bez fotbalu a po sezoně je mistrovství světa,“ litoval.

„Všichni ví, že miluji Atlético i život v Madridu. Ale být pět měsíců bez fotbalu by bylo těžké. Chci jen hrát, nic víc,“ dodal Costa.

720p 480p 360p 240p <p>Chelsea si díky pátečnímu vítězství na hřišti West Bromwich dopředu zajistila titul v anglické Premier League. Velký podíl na tom má trenér Conte, nové posily, nebo tradiční opory. Podívejte se ve videu, jak Blues dokráčeli k titulu! </p>

