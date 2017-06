Kdo je v Anglii k mání? Fergusonův favorit i talent, co nezazářil v Česku

Kdo je v Anglii k mání? Fergasonův favorit i talent, co se neprosadil v Česku

Filip Lesniak, Tottenham

Slovenský talent má za sebou divokou sezonu. Začal ji ve Slovanu Liberec, který jej přivedl na hostování s opcí. Po přestupu Davida Pavelky do Turecka měl Lesniak zvýšit konkurenci ve středu hřiště, v ePojisteni.cz lize ale naskočil do jediného zápasu na 22 minut. Zbytek podještědstké štace strávil v juniorce. V druhé polovině sezony se vrátil do Anglie a dočkal se i startu v Premier League. Zahrál si čtyři minuty při vysoké výhře nad Leicesterem 6:1 a dokonce si připsal asistenci na gól. Uvidíme ho opět v Česku?