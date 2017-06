Kam se Zlatanem? Může se léčit u United, nabídla se Daridova Hertha

Zlatan se v Manchesteru nedočkal nové smlouvy poté, co si poranil vazy v koleni. Do soutěžního zápasu zřejmě zasáhne až v lednu příštího roku, klidně by to ale mohlo být právě v dresu "rudých ďáblů."

Podle informací anglického tisku mu bylo nabídnuto, aby svou rehabilitaci prodělal v tréninkovém centru United v Carringtonu. V lednu by už zdravému střelci byla předložena krátkodobá smlouva.

Ostatní kluby se ale nevzdají bez boje. Ibrahimovice by rádi získal mohutně posilující italský klub AC Milán, alespoň podle informací stanice Premium Sport. Zlatan v dresu Rossoneri strávil dvě sezony a podle slov svého agenta Mina Rioly nechtěl klub opustitm ačkoli jej milánští kvůli tehdejším finančním problémům museli prodat do PSG.

Už o něco méně vážná je nabídka, která přišla z německé Herthy Berlín. "Máme skvělé fanoušky, sice nemáme peníze, ale mohl bys poprvé vyhrát bundesligu. Popřemýšlej o tom," napsal klub, jehož barvy hájí i český záložník Vladimír Darida, v žertu na Twitter.

No contract at @ManUtd - we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time 🎉 Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr