United pod palbou kritiky. Museli pustit talent, vůbec nemají ženský tým

Ženský fotbal je v Anglii na vzestupu. Reprezentace ulovila na posledním světovém šampionátu bronz, teprve sedm let fungující Women´s Superleague láká rekordní návštěvy. Jeden z největších týmů v Anglii se ale k tomuto trendu zatím nepřipojil. Manchester United musel pustit 16letou brankářku Emily Ramseyovou do konkurenčního Liverpoolu z prozaického důvodu - vůbec nemá ženský A tým. A to se britské veřejnosti nelíbí.

Emily má svoje priority nastavené od malička. "Když se nás ve škole ptali, čím chceme být, až vyrosteme, všichni říkali povolání jako doktor. Já už tehdy v osmi letech, chtěla být fotbalistka," vzpomněla v rozhovoru pro BBC. Ten sen si splnila, jen jinde, než původně doufala. Klub, ve kterém vyrostla a kterému od malička fandí jako jediný v Premier League nemá tým pro dívky starší 16 let.

Na adresu Manchesteru United kvůli tomu padá hlasitá kritika. Matka talentované brankářky Kate Ramseyová vidí velký problém v tom, že ženské celky jsou u "rudých ďáblů" oddělené od mužských, oficiálně je totiž vede klubová nadace a tréninkový proces podstupují asi 15 kilometrů od centra United.

Dívky tak sice nosí na dresu znak prestižního klubu, nikdy se ale skutečně necítí jako jeho součást. To v Liverpoolu, kam Emily musela pro úspěšné pokračování své kariéry přestoupit, je ženský tým plně integrovaný, trénuje na stejném místě jako mužské áčko.

Už teď mladá brankářka pociťuje změny. "V United jsem byla nejstarší, byla jsem tam nejdelší dobu. To tady se skutečně můžu učit, působí tu hráčky, které jsou starší a lepší než já," řekla 16letá Emily pro BBC. Na mysli má především Siobhan Chamberlainovou, 33letou anglickou oporu mezi tyčemi.

Jak se k celému problému staví "rudí ďáblové," ptáte se? Na reportáž zareagovali suchým prohlášením. "Momentálně plány na utvoření ženského A týmu nemáme, ale je to samozřejmě záležitost, kterou detailně zkoumáme," vzkázali reportérům.

Už to není jen hobby

Manchesterské celky se k ženskému fotbalu staví odlišně. Zatímco City si hýčkají svůj tým, který za pouhé čtyři roky od zisku licence došel až k titulu v Superlize a do semifinále Ligy mistryň, United jej zrušili v roce 2005 po vstupu rodinu Glazerových do klubu.

Tehdy to odůvodnili tím, že ženský tým, který v té době nehrál nejvyšší soutěž, nezapadal do jejich obchodního modelu. Jednoduše řečeno se jim nehodilo do krámu, aby se slovutnými United byl spojován celek, který ani nehraje v první lize.

Jenže to bylo před dvanácti lety, kdy byl o ženský fotbal v Anglii podstatně menší zájem. Jak argumentuje Rachel Brownová-Finnisová, bývalá anglická reprezentantka momentálně působící jako komentátorka BBC, "rudí ďáblové" naprosto přehlížejí možnost zapojit se do rostoucího trendu, který za malé náklady přináší čím dál víc možností komerčního využití, a víc tak zapůsobit na ženskou část své fanouškovské základny. Místo toho, aby ženský tým založili, jen strojově odpovídají - řešíme to. A přitom se neděje nic.

Po zpropagování případu Emily Ramseyové padá na United čím dál víc kritiky. Fanoušci si totiž plně uvědomují, že ne všechny dívky mohou mít takové štěstí jako Emily, a i když si třeba najdou nový klub, kvůli problémům jako jsou náklady na dojíždění za něj vůbec nebudou moci hrát.

Jejich kariéra tak zůstane na mrtvém bodě kvůli byrokratickému rozhodnutí, nikoli kvůli jejich nedostatku talentu. Jak říká Brownová-Finnisová: "Je třeba si uvědomit, že fotbal už pro ženy není jen hobby, ale možnost skutečné kariéry."

Nikdo samozřejmě nemůže Manchester United donutit k tomu, aby ženský A tým vytvořil. Rostoucí kritika ale může znamenat, že se v tradičním celku přece jen něco pohne a neurčitá odpověď "řešíme to," kterou se podle Brownové-Finnisové ohání už od roku 2013, nabyde reálné obrysy.