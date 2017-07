Děti z Čechovy školy převzal kouč Arsenalu. Vzpomněl i na Rosického

Po tréninkovém hřišti na Strahově se s míčem u nohy prohání skupinka dětí. Baví se, smějí, zkoušejí nové kousky, zároveň ale vědí, že bojují o jedinečnou šanci. Ti nejlepší z nich si zajistí letenku do Anglie, kde se budou učit od trenérů věhlasného londýnského Arsenalu.

Výkony mladých talentů pozorně sleduje Drew Tyler, jeden z koučů Arsenal Soccer School. Bývalý futsalový trenér hledá pro "kanonýry" mladičké talenty už bezmála sedm let, v Praze je podruhé, a to díky spolupráci s fotbalovou školou Petra Čecha. Tu si usměvavý Brit nemůže vynachválit.

„S Petrem jsme si už loni hezky popovídali o tom, jak můžeme spojit jeho školu a Arsenal Soccer School a navzájem si pomoci. Když jsme loni pracovali s brankáři, Petr nám trochu pomáhal. Všechny děti k němu vzhlížejí,“ přikyvuje při otázce na českého brankáře. Nezapomíná ale ani na jiného Čecha, který si získal srdce fandů Gooners.

„Česká republika je pro nás zajímavá hlavně kvůli Petrovi, samozřejmě, je to jeden z nejslavnějších českých hráčů, ne-li ten nejslavnější. Ale v Arsenalu jsme měli i Tomáše Rosického, takže i s ním je jistá spojitost,“ vzpomíná na bývalého reprezentačního kapitána, který na severu Londýna strávil deset let.

Praha není zdaleka jedinou destinací, kde Drew potenciální talenty Arsenalu nabírá. Kempy jejich fotbalové školy se pořádají v pětadvaceti zemích světa, zcestovalý kouč je pomáhal pořádat i v Mozambiku či Iránu.

Malé fotbalisty rozhodně nešetří. Ti nejlepší, kteří se týdenního kempu zúčastní, odehrají za sedm dní až třicet hodin fotbalu. Drewovi a jeho týmu ale nejde „jen“ o to, jak šikovní jsou chlapci s míčem u nohy, roli hraje i charakter.

„Samozřejmě chceme, aby se zlepšili jako fotbalisté, ale je pro nás důležitý i jejich přístup a chování, snažíme se, aby se navzájem respektovali. To je na místní škole skvělé, všechny děti jsou velmi zdvořilé, rády se učí a mají velmi dobrý přístup k fotbalu,“ pochválil londýnský trenér svěřence fotbalové školy Petra Čecha. Z ní si už loni vybral několik zástupců, kteří dostali šanci zaujmout na hlavním kempu v Anglii. Letos je budou následovat další.

Fotbalová škola, jíž je Drew součástí, razí heslo „Learn to play the Arsenal way.“ Co si pod tím typicky „arsenalským“ způsobem hry představit? „Arsenal je klub známý pro svůj atraktivní, útočně laděný styl fotbalu. Takovou hru podporujeme u našich svěřenců, chceme po nich, aby si hodně přihrávali, byli kreativní a užívali si, že mají míč u nohy,“ popisuje trenér.

Potvrzuje, že to je filosofie nastavená Arsénem Wengerem, která se táhne všemi kategoriemi klubu, stejný přístup k fotbalu musí mít nejmenší žáčci i hvězdy A týmu jako Alexis Sánchez či nový kanonýr Alexandre Lacazette.

I k nim vzhlíží skupinka chlapců, kteří se prohánějí v tréninkovém centru Sparty. Kdo ví, třeba z nich pod tím správným vedením jednou budou jejich nástupci.