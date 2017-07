Lukaku už je Rudým ďáblem! United potvrdili přestup za víc než dvě miliardy

Očekávané potvrzení přestupu belgického reprezentanta přišlo dnes v podvečer. Měl by se okamžitě připojit k týmu na soustředění v USA a United vyjde jeho přestup zhruba na 75 milionů liber (2,2 miliardy korun) a tichý souhlas s odchodem Wayna Rooneyho do jeho mateřského Evertonu.

#RedRom



Our latest box office signing is Made for Manchester: @RomeluLukaku9! https://t.co/q2QG4SEGvn pic.twitter.com/cr7N5zOmZK