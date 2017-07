To je balík! Manchester City udělal z Walkera nejdražšího obránce všech dob

Walker podepsal v Manchesteru City smlouvu na pět let. "Jsem nadšený z přestupu do City. Pep Guardiola patří k nejrespektovanějším trenérům na světě a věřím, že mi pomůže posunout mou hru o další kus dál," řekl hráč, který strávil v Tottenhamu šest let. Za anglickou reprezentaci od roku 2011 odehrál 27 zápasů.

"Kyle je prvotřídní obránce, který si výborně počíná na obou stranách hřiště. Sledovali jsme ho v Tottenhamu a udělal na nás dojem svým zlepšením. Je to jeden z nejlepších pravých obránců v anglické lize a stabilní hráč v národním týmu," uvedl sportovní ředitel City Txiki Begiristain.

Manchester City měl původně políčeno na Alvese, který se zná s koučem Guardiolou z úspěšného působení v Barceloně. Brazilský obránce ale nakonec z Juventusu odešel za lukrativní nabídkou do Paris St. Germain.