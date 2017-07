Mourinho odhalil detaily o přestupech: Proč nechtěl Ronalda a Morata padl?

Dvě velké posily už přivedl a na další se ještě chystá. Trenér José Mourinho si staví Manchester United k obrazu svému. Portugalský kouč přesto přiznal, že ne všechno se „rudým ďáblům“ na přestupovém trhu podařilo. United se totiž nedokázali dohodnout s Realem na přestupu útočníka Álvara Moraty. Mourinho rovněž prozradil, jak to bylo s možným návratem Cristiana Ronalda.

Mělo se to za hotovou věc. Útočník Álvaro Morata nebyl spokojený s herním vytížením v Realu Madrid a měl posílit Manchester United. „Měli jsme o něj zájem, to je známá věc,“ připustil trenér „rudých ďáblů“ José Mourinho.

Jenže přestup nakonec padl. Proč? Důvod je celkem jednoduchý. „S Realem jsme se nedohodli na ceně,“ odhalil portugalský kouč. „Real má právo určit si cenu svého hráče, to nemůžeme dělat my. Nebudu je kritizovat, ani svoje vedení, protože jsme dali nabídku a snažili se dohodnout,“ dodal.

Real chce totiž za čtyřiadvacetiletého útočníka podle španělských médií až 90 milionů eur (2,4 miliardy korun). To United nebyli ochotni zaplatit. Jiné to nicméně možná bude u AC Milán, které přivádí jednu posilu za druhou a má o Moratu momentálně největší zájem.

Ronaldo? Nemožná mise

Zkušený trenér United rovněž prozradil, jak to bylo s Cristianem Ronaldem. Média totiž vydatně spekulovala o jeho návratu do Manchesteru poté, co vypukla Portugalcova aféra s údajným neplacením daní ve Španělsku, která hvězdu rozlítila.

Přestože byl Ronaldo opravdu naštvaný, jeho možný odchod z Realu nikdy nebyl tak reálný, jak to bylo občas prezentováno. „Ani na chvíli jsme neuvažovali o tom, že bychom se ho pokusili přivést,“ překvapil nyní Mourinho. Proč?

720p 360p REKLAMA Snová Ronaldova sezona! Vydělával nejvíc, vyhrál titul i Ligu mistrů • VIDEO iSport TV

„Nemám rád, když můj klub ztrácí čas. Tohle by byla nemožná mise. Ronaldo je příliš důležitým hráčem klubu, který je ekonomicky velmi silný. Nebyl zde jediný důvod myslet si, že chce odejít,“ vysvětlil kouč Manchesteru United.

Mourinho si každopádně zatím nemůže stěžovat. United totiž místo Moraty přivedli kanonýra Romelua Lukakua z Evertonu, kterého navíc vyfoukli konkurenční Chelsea. Na místo stopera zase přišel Victor Lindelöf z Benficy. A to není vše, zkušený trenér má v plánu ještě minimálně dvě posily.