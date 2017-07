Conte otevřeně o konci v Chelsea, vyhazovu Costy i dalších přestupech

Trenér Chelsea Antonio Conte • FOTO: Reuters Přišel, vyhrál titul a už by zase odcházel? Trenér anglické Chelsea Antonio Conte prožil na Ostrovech sezonu s rozpačitými dojmy. S „blues“ dominoval celé lize, ale bylo mu smutno po rodině. Dokonce i myslel na rezignaci. Během léta však na dovolené načerpal energii a nakonec v londýnském klubu setrval, a to s vylepšenou smlouvou. V rozhovoru pro deník Daily Mail hovořil také o konci Diega Costy, příchodu Álvara Moraty či dalších přestupech.

Costův konec v Chelsea Diego Costa už za Chelsea hrát nebude • Foto Reuters „Chtěl bych to všem ujasnit. Tohle rozhodnutí padlo už v lednu a věděli o něm vedení, hráč i jeho agent. Bylo to udělané tak, aby, když jsme začali s přípravou, vše bylo vyřešené. Costův konec nevznikl na konci sezony. Ale už v lednu. Nyní se snažíme postavit kádr s hráči, které tu máme. Myslím si, že ztráta jednoho hráče nic neznamená. Nejdůležitější je pro mě vždy tým. Neznamená, že jsme přišli o jednoho hráče, že jsme hned na odpis.“

Příchod Moraty Álvaro Morata po přestupu do Chelsea • Foto Facebook.com „Lukaku, nebo Morata? Tak to neberu. V mých očích jsou na stejné úrovni. Moratu jsem chtěl už v Juventusu předtím, než jsem skončil. To ale ještě neměl tolik zkušeností. Od té doby se hodně posunul dopředu. Je jedním z nejlepších útočníků v Evropě. A to má ještě velký potenciál ke zlepšení. Minulou sezonu moc nenastupoval, přesto měl během 19 zápasů 20 branek."

O letních přestupech Antonio Rüdiger v dresu Chelsea • Foto Facebook.com „Máme Rüdigera, Moratu, Bakayoka, ale možná přijdou ještě další. Vedení se snaží, jak jen může, aby odvedlo dobrou práci. Potřebujeme posílit náš kádr, protože minulou sezonu jsme hráli takřka ve 13 lidech. Navíc po této sezoně hodně hráčů odešlo. Pryč jsou Chalobah, Aké, Terry, Costa, Zouma hostuje ve Stoke, Abraham ve Swansea, Loftus-Cheek bude hostovat a my potřebujeme top hráče, kteří budou v našem kádru. Moratou a spol. posilování rozhodně nekončí."

O myšlenkách na konec v Chelsea



Zklamaný trenér Chelsea Antonio Conte • Foto Reuters „První sezonu na Ostrovech jsem si užil, ale bylo to pro mě osobně velmi náročně. V Anglii jsem byl bez rodiny. Když vyhráváte, vypadá to, že jste šťastný a nic vám nechybí. Jenže tak jsem to já rozhodně neměl. Musel jsem se za sezonou ohlédnout a říct si, co jsme zažili, jaké to bylo, a poté jsem si uvědomil, že chci dál v klubu pokračovat."