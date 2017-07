Brighton posiluje, Skalák je v klidu: Chci zůstat, i kdybych byl čtvrtý v řadě

Kvůli zranění na čas vypadl a nehrál. Když se uzdravil, byl tým z jihu Anglie v laufu. Návrat zpátky do sestavy nebyl jednoduchý. Dokonce vypadl i z reprezentační nominace Karla Jarolíma. Přesto byl Jiří Skalák v polovině dubna plný radosti. Klubu se po 34 letech podařilo postoupit mezi anglickou elitu a v nadcházející sezoně si to rozdá s Chelsea a spol.

Přítomnost 25letého fotbalisty však není jistá. „Uvidíme, jak se to v klubu vyvine. Pokud bych byl třetí, čtvrtý hráč v řadě na pozici křídla, pořád je to podle mě dobré. V Premier League člověk nikdy neví. Kdykoliv můžete dostat šanci a když se jí chytnete, tak hrajete jednu z nejlepších lig na světě,“ uvádí Skalák důvody, proč chce setrvat v kádru, i když by nepatřil mezi prvních jedenáct vyvolených.

Jenomže v současné chvíli se možnosti trenéra Chrise Hughtona rozšiřují. Z hráčů na soupisce z minulé sezony mohou hrát na křídle kromě Skaláka Anthony Knockaert, Solly March, Jamie Murphy.

Nově však Brighton posílil ofenzivní univerzál a velký talent Chelsea Isaiah Brown, který může operovat na kraji, na pozici „desítky“ či přímo v útoku. Dříve do klubu přišel Pascal Gross z Ingolstadtu, který měl v bundeslize velmi dobrá čísla, a i když se nejedná o klasického hráče na lajnu, tento post zvládne.

„Chci zůstat v klubu a rvát se o šanci. Hostování se může řešit třeba v lednu,“ stojí si za svým Skalák. „Dlouho jsem si přál zahrát si tuto soutěž, tak nechci najednou odcházet. Bylo by mi strašně líto, kdybych odešel hostovat, a nedejbože se někdo z kluků v záloze zranil, já byl pryč a klub by sháněl někoho jiného na mou pozici. To bych si hodně vyčítal,“ dodal.

Smlouva mu v Brightonu vyprší až za dva roky a vedení klubu už dokonce načalo otázku její prodloužení. Pokud by se však přeci jenom nedostal do finálního kádru Chrise Hughtona pro Premier League, nemusí zoufat. Podle jeho agenta Viktora Koláře má na anglickém trhu velmi slušnou vizitku.

„Minimálně v rámci druhé ligy by angažmá dostal. A i tam hrají mraky špičkových klubů s ambicemi a ta soutěž kvalitativně přeskakuje i některé první ligy,“ uvedl Kolář nedávno v rozhovoru pro Sport.

