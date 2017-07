Průšvih hráče Sunderlandu. Opilý ryl do spoluhráčů: Stojíme za ho**o

Anglickému Sunderlandu nevychází poslední dobou zhola nic. Klub ze severovýchodu Anglie skončil v Premier League poslední, po pádu do druhé ligy přišel o nejlepšího střelce Jermainea Defoea, teď navíc musí řešit opileckou eskapádu jednoho z hráčů. O pozdvižení se postaral irský středopolař Darron Gibson.

Gibson přišel do Sunderlandu z Evertonu letos v lednu a spolu s dalším bývalým hráčem "karamelek" Bryanem Oviedem měl klubu pomoci se záchranou. Jenže to se nepovedlo, Gibson zažil na hřišti jedinou výhru Sunderlandu a musel skousnout sestup do druhé nejvyšší soutěže.

Svou frustraci teď, posílený alkoholem, ventiloval v kroužku fanoušků. Ale netušil, že jeden z nich jej při hospodském nadávání natáčí. Gibsonovy poznámky tak brzy spatřily světlo světa.

"Stojíme za ho**o," spustil mátožný irský záložník. "Štve mě to, samozřejmě. Nechci stát za ho**o. Ale v tom klubu je prostě dost hráčů, kterým je to úplně u pr***e," nebral si Gibson servítky.

Sám nejmenoval, odkýval ale pár návrhů ze strany spolupijanů. "Jo, třeba těmhle," přitakával, když jeden z fandů zmínil jméno stopera Lamineho Koného a záložníků Jeremaina Lense a Wahbiho Khazriho. ¨

Gibson se vydal na tah po vysoké prohře se skotským mistrem Celticem Glasgow, který rozstřílel Sunderland 5:0. Když se ho jeden z lidí zeptal, jestli je v pořádku, že stesk z porážky zahání alkoholem, neměl s tím problém. "Jasně, možná jsem na káry, ale aspoň chci pořád hrát za Sunderland. To oni nechtějí," řekl reprezentant Irska.

Budoucnost 29letého hráče v anglickém celku byla už teď dost nejistá, nový kouč Simon Grayson plánuje obměnit kádr. Sunderland se k chování svého záložníka zatím nevyjádřil, alkoholový výstřelek mu ale moc sympatií u trenéra a vedení nepřidá.