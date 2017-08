Starosti Chelsea před sezonou: frustrace po Arsenalu a úzký kádr

Trenér Chelsea Antonio Conte si určitě představoval vydařenější start do ostré sezony. V nedělním anglickém Superpoháru, který hraje mistr Premier league proti vítězi FA Cupu, hráči londýnského klubu nezvládli penaltový rozstřel proti Arsenalu. Po euforii z konce loňské sezóny tak museli zažít první zklamání. To ale přecházelo spíše ve frustraci.

Všechno se přitom pro Chelsea vyvíjelo dobře, protože hned na začátku druhého poločasu proti Arsenalu se před brankářem Petrem Čechem skvěle zorientoval pravý záložník „blues“ Victor Moses a poslal svůj tým do vedení.

Pak ovšem útočník Pedro po nevybíravém zákroku a následné červené kartě zamířil rovnou do sprch. Tím Chelsea výrazně uškodil, hned ze standardní situace totiž vyrovnal Sead Kolasinac, letní akvizice z německého Schalke.

Při penaltách, které se hrály novým systémem nazvaným ABBA, pak svěřenci Antonia Conteho selhali. Uspěl pouze Gary Cahill, naopak brankář Thibaut Courtois i letní posila Álvaro Morata neproměnili. „Gunners“ byli stoprocentní a po penaltě Oliviera Girouda oslavili první trofej v nově rozběhlé sezóně.

Po zápase byl kouč Chelsea Conte naštvaný na hlavního arbitra zápasu Bobbyho Madleyho. Především se mu nelíbilo to, že v první půli dal kartu za simulování Willianovi, místo toho, aby nařídil pokutový kop.

„Hodně lidí mi říkalo, že to byla jasná penalta,“ uvedl po zápase Ital. Sice tento verdikt Conteho tým neposlal do desíti jako v květnovém finále FA Cupu, ve kterém byl za simulaci vyloučen Moses, ovšem po zmíněném zákroku Pedra z 80. minuty musela nedělní zápas Chelsea stejně dohrávat v oslabení. „Je to samozřejmě velké zklamání, dohrávat podruhé proti Arsenalu v deseti,“ věděl zkušený trenér.

V 74. minutě se na hřiště dostala hvězdná posila Alvaro Morata, nejvíc na sebe upoutala neproměněnou penaltou. „Potřebuje čas, ale to je normální, protože s námi byl teprve týden. Musí také pochopit způsob naší hry, což nějakou dobu zabere. To samé platí pro ostatní hráče, kteří přišli,“ řekl po zápase Conte.

Hráčů, kteří v létě do Chelsea zamířili, moc není. Celkem čtyři. I tak ze Stamford Brigde vyletělo do světa za kvarteto posil více než 100 miliónů liber (2,9 miliardy korun).

Kromě bývalého kanonýra Realu Madrid Moraty přišel z AS Řím stoper Antonio Rudiger a z Monaka defenzivní záložník Bakayoko, ten ještě laboruje se zraněním kolene. Zadarmo se z Manchesteru City do Chelsea stěhoval pětatřicetiletý gólman Willy Caballero.

Na to, že anglického mistra čekají boje hned na čtyřech frontách, působí jeho kádr celkem úzce. Podle Franka Lamparda, legendy, která za Chelsea nastřílela 211 gólů, to pro londýnský klub je málo a měl by ještě utrácet. „Myslím, že potřebují ještě jednoho středního záložníka,“ řekl v návaznosti na Bakayokovo zranění Lampard. Zároveň podle něj také týmu chybí obránce moderního útočného typu.

První velký test v sezóně Chelsea nevyšel. Šanci na reparát má tým ruského miliardáře Romana Abramoviče v sobotu, kdy se vrhne za obhajobou titulu proti Burnley.