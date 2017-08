Van Kessel po debutu v Oxfordu: Chtěl jsem strašit obránce, a to se mi povedlo!

V české lize za sebou Gino van Kessel zřejmě definitivně zabouchl dveře. Prohlášením o tom, že raději půjde do třetí anglické ligy než do "vesnice" Zlína pořádně podráždil fanoušky i šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.

Ten obvinil reprezentanta Curacaa z výkony nepodložené arogance a dokonce jeho přestup do Slavie nazval omylem. Van Kesselovi ale v Anglii začala kvést pšenka už od prvních minut na hřišti v dresu Oxfordu. Uvedl se parádním gólem, fanoušci mu můžou zulíbat ruce a sám 24letý forvard si nemůže úvod do nové štace vynachválit.

Van Kessel vletěl do sobotního souboje s Portsmouthem, který skončil vítězstvím 3:0, v 79. minutě s vědomím, že v novém působišti má za sebou teprve dva tréninky. Během prvních tří minut na hřišti ale parádně vykoupal obránce Pompeys, svou premiérovou trefou zvýšil na 2:0 a zařadil se do hlasování o gól kola třetí nejvyšší soutěže, které nakonec vyhrál.

Not a bad debut for @OUFCOfficial's @Ginovankessel! 🌪



The @officialpompey defence didn't get near him as he scored @SkyBetLeagueOne #GOTW. pic.twitter.com/1GSYdCDx0L