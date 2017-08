Expert Timesů: Čech jednička Arsenalu? Na konci sezony to může být jinak

Do nového ročníku Premier League vstoupil Petr Čech jako brankářská jednička Arsenalu, při divoké výhře 4:3 nad Leicesterem měl dokonce kapitánskou pásku. Jaká bude jeho pozice na konci sezony? Podle Tonyho Cascarina už do základní sestavy londýnského týmu patřit nemusí. Bývalý hráč Chelsea a Celtiku, který si za Irsko zahrál na dvou mistrovstvích světa, kritizoval Čecha v sloupku pro deník The Times. „Působí čím dál víc nejistě,“ napsal Cascarino na Čechovu adresu.