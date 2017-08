Tohle se stalo teprve potřetí! Nováček v Anglii udivuje, drží se i nad Chelsea

Premier League si vykopali až v play off a to díky vyhranému penaltovému rozstřelu. Ačkoliv Newcastle druhou nejvyšší anglickou soutěž vyhrál s přehledem. To je však minulost. Zatímco Huddersfield má v nové sezoně ze dvou utkání šest bodů, baví své diváky kombinačním fotbalem, svěřenci hvězdného trenéra Rafaela Beníteze se trápí. Ze vzájemného měření odešli v neděli poraženi a ještě ani nevstřelili gól.

Jedny vede trenérská legenda, druhé zase neznámý pracant. Výsledky však mají oba rozdílné. Zatímco Newcastle se po návratu do Premier League trápí, ze dvou zápasů ani jednou nebodoval, navíc nevstřelil ani gól, Huddersfield válí.

Nováček nejvyšší anglické soutěže s výhrami z obou úvodních zápasů, to se na Ostrovech jen tak nevidí. Aby bylo jasno, v minulosti se to stalo pouze dvakrát. V roce 2001 to dokázal Bolton, který vyhrál tři utkání v řadě a ve čtvrtém remizoval, a v minulém ročníku to předvedl dnes již druholigový Hull. Huddersfield se tak stal teprve třetím nováčkem v historii, který na startu ligy nezahálí a je stoprocentní po prvních dvou kolech.

„Nemusím sám sebe štípat, abych tomu uvěřil,“ smál se po nedělní výhře kouč David Wagner. V tabulce se jeho tým nachází i nad mistrovskou Chelsea, Liverpoolem či Arsenalem. „Takový vstup jsme opravdu nečekali. Ale je to jen fotbal, a jestli někdo moc dobře ví, že v něm je možné takřka cokoliv, jsme to právě my,“ připomněl jarní jízdu v play off druhé ligy a následný postup po 45 letech mezi elitu po penaltovém rozstřelu ve finále.

„Řekli jsme si, že do každého zápasu půjdeme s kuráží a budeme chtít využít naskytnutých šancí. Myslím, že to jsme splnili na jedničku. Dvakrát jsme vyhráli, nedostali žádný gól a pokaždé byli lepší než soupeř. I díky tomu si bodů vážíme o to víc,“ dodal někdejší kolega Jürgena Kloppa z Borussie Dortmund.

Zato rival z minulé sezony Newcastle se po návratu mezi elitu trápí. Ze dvou zápasů ani jednou nevyhrál a právě v neděli se stal obětí rozjetého Huddersfieldu. Přitom rozdíl mezi oběma celky byl v uplynulé sezoně markantní. "Straky" končily sezonu se skóre 85:40, "Teriéři" měli 55:68.

Návrat do Premier League jim však nevychází podle představ. „Ze své zkušeností vím, že v této soutěži musíte využít každé příležitosti. Pokud tak neučiníte, vrátí se vám to,“ uvedl po nedělní porážce trenér Rafael Benítez. „Naši hráči se to stále ještě učí, ale potřebujeme, abychom tento proces trochu urychlili, jinak budeme mít problém,“ dodal.

Velké téma na severu Anglie je letní přestupová aktivita. Tu už kritizoval i samotný Benítez. „Jestli je něco nového? Nevím, ještě jsem nečetl noviny,“ utrousil na dotaz novinářů. Pak však zvážněl. „Na posilách pracujeme v soukromí a snažíme se, abychom odvedli dobrou práci, ale momentálně nevím, v jaké jsme fázi.“