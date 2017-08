Nečekaný trik! Jak rozhodil soupeř hráče Watfordu a naštval Anglii?

Záložník Watfordu Nathaniel Chalobah dostal v utkání proti Bournemouthu výbornou přihrávku a ocitl se ve velké šanci. Míč se ale rozhodl na první pohled nepochopitelně pustit, ten si tak sebral za ním běžící protihráč Harry Arter a bylo po šanci.

Proč se Chalobah takto zachoval? „Arter na mě zařval 'nech to' a já myslel, že to je spoluhráč Tom Cleverley, který za mnou běžel,“ vysvětlil po utkání dvaadvacetiletý fotbalista Watfordu. Není divu, že ho tím soupeř vytočil.

Bournemouthlu Harry Arter, Watfordlu Chalobah'a topu bırakmasını söylüyor ve Chalobah da bırakıyor.



Kurallara göre bu hareket faul.

Když Chalobah zjistil, komu míč úmyslně pustil, hned se začal na hřišti vztekat a rozhazoval rukama. S protihráčem si šel celou věc ihned vyříkat. Faktem je, že Arterovo chování rychle odsoudila většina fanoušků i expertů v Anglii.

„Oběť“ nečekaného triku se ale přesto nechtěla pouštět do mediálních bitev. „Nebudu to už řešit. Bylo to ode mě trochu naivní, měl jsem prostě vystřelit,“ tvrdil Chalobah.

Zahozená šance nakonec ale hostující Watford nemusela mrzet. Na půdě Bournemouthu vyhrál i tak 2:0 a prožívá vynikající start do sezony Premier League. V prvním kole totiž na domácí půdě obral o body po remíze 3:3 Liverpool.

