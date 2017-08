SESTŘIHY: Skvělý Čech neodvrátil debakl Arsenalu. Tottenham ztratil, Chelsea slaví

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17. Firmino, 40. Mané, 57. M. Salah, 77. Sturridge Hosté: Sestavy Domácí: Karius – Joe. Gomez, Matip, Lovren, A. Moreno – Can (84. Grujić), Henderson (C), Wijnaldum – M. Salah, Firmino (80. Milner), Mané (74. Sturridge). Hosté: Čech – Holding, Koscielny (C), Monreal – Bellerín, Ramsey (46. Coquelin), Xhaka, Oxlade-Chamberlain (62. A. Lacazette) – Özil, Alexis Sánchez (62. Giroud) – Welbeck. Náhradníci Domácí: Sturridge, Milner, Klavan, Grujić, Alexander-Arnold, Solanke, Ward Hosté: Ospina, Lacazette, Giroud, Walcott, Mustafi, Kolašinac, Coquelin Karty Domácí: Lovren, Joe. Gomez Hosté: Welbeck, Xhaka, Özil, Holding Rozhodčí Pawson – Nunn, Child Stadion Anfield Road, Liverpool

V brance Liverpoolu nastoupil v Premier League letos poprvé Karius, Mignolet podle slov trenéra Jürgena Kloppa dostal prostor pro odpočinek. Za Arsenal se poprvé v sezoně představili Sánchez a Koscielny.

Domácí "Reds" měli drtivý vstup do utkání. V desáté minutě zachránil hosty Čech, který si poradil se Salahovou střelou. O chvíli později však byl bezmocný, když Gomezův centr hlavou do branky usměrnil Firmino. Brazilský fotbalista potvrdil, že se mu proti "Kanonýrům" daří, neboť jim v pěti ligových zápasech dal čtyři góly. Navíc otevřel skóre v každém z posledních tří vzájemných utkáních na stadionu Anfield.

Krátce poté znovu ztroskotal Salah na Čechovi. Pět minut před koncem ale český brankář kapituloval podruhé. Po bleskovém protiútoku domácích se do zakončení dostal senegalský reprezentant Mané a i jemu se proti Arsenalu daří: v předchozích šesti ligových zápasech mu dal čtyři góly a na další dva přihrál.

Vzápětí se do šance dostal na druhé straně Holding, trefil však jen obránce. Po změně stran měl znovu šanci Salah, ani tentokrát posila z AS Řím Čecha nepřekonala. Při čtvrté příležitosti po dalším rychlém brejku se mu to ale povedlo a Liverpool vedl už o tři branky.

Nebyl to však poslední gól po protiútoku, 13 minut před koncem další rychlý kontr zužitkoval po Salahově centru střídající Sturridge. Liverpool porazil Arsenal potřetí za sebou, což se mu naposledy povedlo v květnu 1998. Po čtyřech letech se "Reds" navíc povedlo udržet čtyřikrát po sobě v lize na domácím stadionu čisté konto.

Tottenham poslal do vedení proti Burnley krátce po změně stran Alli, který se dostal k odraženému míči. Hosté se ale nevzdali a v nastavení dokázali urvat cenný bod, když se prosadil střídající Wood, kterému se tak vydařil ligový debut za Burnley po přestupu z druholigového Leedsu.

Španělští fotbalisté Cesc Fábregas a Álvaro Morata se postarali o vítězství Chelsea v třetím kole anglické ligy 2:0 nad Evertonem. Liverpoolský celek čeká na tři body ze hřiště "Blues" od listopadu 1994. Nepomohl mu ani Gylfi Sigurdsson, který nastoupil v základní sestavě v lize poprvé od příchodu ze Swansea.

Chelsea vstoupila do zápasu aktivně a už v první čtvrthodině si vytvořila několik slibných příležitostí, v zakončení však byla nepřesná, nebo zasáhl gólman Pickford. V 27. minutě už se "Blues" dočkali, když se po narážečce s Moratou trefil Fábregas, který se do sestavy vrátil po odpykání trestu za červenou kartu z duelu prvního kola s Burnley (2:3).

Pět minut před přestávkou se diváci na Stamford Bridge radovali podruhé, po povedeném Azpilicuetově centru se prosadil jeho krajan Morata. Útočník, který do Chelsea přestoupil v létě z Realu Madrid, prožívá úspěšný start v Premier League: ve třech zápasech si připsal dva góly a dvě asistence.

West Bromwich poprvé v sezoně ztratil body a inkasoval, když remizoval se Stoke 1:1. Na Rodriguezovu první ligovou trefu v dresu WBA zareagoval Crouch.

V základní jedenáctce "Citizens" se poprvé objevila posila z Monaka Benjamin Mendy, za kterého tým z Manchesteru zaplatil více než 50 milionů liber. Za Bournemouth poprvé od začátku nastoupil zkušený útočník Jermain Defoe.

Utkání začali lépe domácí a v 13. minutě vstřelili první gól v sezoně, když se z úhlu efektně trefil Daniels. O chvíli později mohl zvýšit Defoe, gólman Ederson ale včas zasáhl. Hosté se brzy oklepali a po přihrávce za obranu od Davida Silvy se poprvé v ročníku prosadil dvacetiletý Gabriel Jesus, jenž se v 11 zápasech Premier League za City podílel na 12 gólech: osm dal a na čtyři přihrál.

Vyrovnání hosty probudilo k útočné aktivitě, skóre ale dlouho zůstalo nezměněné. Oba týmy dělily v druhém poločase od gólu centimetry - po Kingově střele po hodině hry zazvonila tyč, stejně jako po hlavičce hostujícího obránce Otamendiho v 74. minutě.

Rozhodčí Mike Dean původně nastavil pět minut, vzhledem k hádce mezi trenéry a ošetřování se ale hrálo téměř 101 minut a "Citizens" nakonec dokázali získat tři body. Po Danilově přihrávce se s přispěním teče trefil Sterling. Hrdina Manchesteru ale zápas nedohrál, neboť vzápětí dostal druhou žlutou kartu za bouřlivé oslavy s fanoušky a byl vůbec poprvé v Premier League vyloučen.

Kromě Brightonu bodovali i další nováčci. Newcastle porazil West Ham jasně 3:0 a Huddersfield remizoval 0:0 se Southamptonem.

Swansea zvítězila na půdě Crystal Palace 2:0 a jedním zásahem k tomu přispěl Tammy Abraham, který se ve věku 19 let a 328 dní stal druhým nejmladším ligovým střelcem "Labutí".

Jiří Skalák ani Aleš Matějů nedostali šanci v utkání Brightonu na hřišti Watfordu, zápas skončil bezbrankovou remízou. Domácí hráli od 24. minuty v oslabení poté, co Britos surově fauloval Knockaerta a rovnou obdržel červenou kartu.

