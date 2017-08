Čech předvedl superzákrok, debakl neodvrátil. Za bídu se omluvil dresem

Kdo čekal vyrovnaný boj dvou těžkých vah byl zklamaný. Nedělní šlágr Premier Legue byl totiž jednostrannou záležitostí. Liverpool na soupeře vlétl už v úvodu, v celém průběhu zápasu diktoval tempo hry a Arsenal nedokázal zareagovat. „To je největší zklamání. Nebojovali jsme, neběhali jsme a nevyhráli jsme osobní souboje,“ litoval pro SkySports brankář Petr Čech.

Kolegové z obrany mu práci na Anfieldu vůbec neusnadnili. Na prvních třech gólech měl mizivý podíl, u gólové hlavičky Daniela Sturridge už čistý nebyl, ale nebýt jeho, rozvlnila by se síť branky Arsenalu častěji. „Pro takhle velký klub a tým, který máme, to bylo neakceptovatelné,“ řekl Čech.

I podle jeho slov nebylo na utkání nic, co by mohlo fanoušky těšit. „Můžete přijet na Liverpool a prohrát 0:4. Může se to stát ve špatný den, kdy sice bojujete, ale máte smůlu, soupeř hraje dobře a proměňuje každou šanci. To se ale dneska nestalo.“

Nedělní souboj potvrdil, že Liverpool je klubem, který Petru Čechovi nesedí. Za svou kariéru v Premier League totiž od něj dostal už 30 gólů. Tolik mu jich žádný jiný anglický klub nedal. Ačkoliv si v nedělním utkání připsal poslední čtyři, sklidil pochvalu za výborný výkon.

Už v 10. minutě totiž fantasticky zasáhl proti stoprocentní šanci Mohameda Salaha. Německý záložník Emre Can, jenž nechybí v nominaci Němců na zářijový kvalifikační duel na Letné, našel parádní přihrávkou z levé strany na druhé straně nabíhajícího Egypťana, který už nejspíš viděl míč v brance.

Do jeho střely se však vrhl český brankář, tygřím skokem ji zastavil a nebyl to jediný vzájemný souboj večera. Letní posila Liverpoolu neuspěla ani v 25. minutě, kdy jí Petr Čech střelu z pravé strany zlikvidoval jistým zákrokem. Další šanci spálil Mohamed Salah o půl hodiny později.

VIDEO | Tímto fantastickým zákrokem Petr Čech vychytal Mohameda Salaha

Huge save by Cech to deny Salah from what looked to be a certain goal! #LFC attack is carving up the #AFC defense early on in #LIVARS. #PL pic.twitter.com/694ncGL15q — Jason Foster (@JogaBonitoUSA) August 27, 2017

Po dalších dvou minutách už se ale nemýlil. Hector Bellerín nedokázal na útočné polovině zkrotit vysoký míč, rychlík Liverpoolu mu ho sebral a mohl pelášit sám na českého brankáře. Při úniku tří hráčů měl na výběr, mohl zvolit střelu, nebo přihrát do před prázdnou branku svému spoluhráči.

Křídelník Reds zvolil první volbu a prohloubil bídu Arsenalu. Zejména jeho první neúspěch ale díky Petru Čechovi sklidil na Twitteru velký ohlas. Fanoušci později reagovali i na další průběh zápasu.

„Tady lehce poznáte, kteří hráči Arsenalu ráno nevstávali, aby viděli boxerský zápas McGregora. Pravděpodobně Petr Čech,“ napsala sportovní sázková kancelář Paddy Power. Bídný výkon Arsenalu nezvrátil ani hvězdný Alexis Sanchéz, který se vrátil po delší pauze.

Jak si všiml žurnalista Connor Humm, Alexis Sánchez, trenér Arséne Wenger i další se hned po utkání odebrali do kabin, zatímco Petr Čech a menší skupinka hráčů s náhradníky šla fanouškům alespoň poděkovat. Držitel rekordu v počtu vychytaných nul v Premier League dokonce daroval svůj dres i rukavice.

Petr Čech daroval mezi fanoušky svůj dres i rukavice

Sanchez straight down the tunnel. Rest of Arsenal players / subs applaud their fans. Cech gives one fan his shirt and gloves.. — Mark Ogden (@MarkOgden_) August 27, 2017

Fanoušci Arsenalu ovšem žádají výsledky. Svěřenci Arséna Wengera jsou po třech kolech šestnáctí a na kontě mají jedinou výhru. Brankář Gunners se ovšem nevzdává myšlenkám na titul. „Sezona teprve začala. I přes dvě prohry můžete vyhrát titul,“ uvedl po debaklu.

Kde se v něm bere jeho víra? „Kdybych tomu nevěřil, skončil bych a už bych fotbal nehrál. Věřím, že máme všechno, abychom uspěli a vyhráli titul. Už jsme to několikrát ukázali a musíme to ukázat i dál. Musíme na toto utkání zareagovat a máme na to čas.“

Reprezentační přestávka tak přijde Arsenalu vhod. Hned po ní si musí udobřit fanoušky v domácím utkání s Bournemouthem, následně ho 14. září čeká první duel Evropské ligy s Kolínem nad Rýnem a o tři dny později se představí v londýnském derby na hřišti mistrovské Chelsea.