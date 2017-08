Rušno v Anglii! Chelsea bere hráče Arsenalu, Liverpool utrácí balík

Už v pondělí se hned několik anglických zdrojů shodlo na tom, že Chelsea upekla obchod s Arsenalem. Hlavní roli v něm hraje krajní záložník Alex Oxlade-Chamberlain, o kterého se během léta zajímal také Liverpool.

Chelsea by měla za anglického rychlíka zaplatit 35 milionů liber (980 milionů korun). Trenér Arséne Wenger využíval Chamberlaina v poslední době jako krajního halfbeka a na podobnou pozici si ho nejspíše do systému 3-4-3 přivede i kouč Antonio Conte.

Sánchez chce odejít

Ztráta Oxlada-Chamberlaina by asi fanoušky Arsenalu do obrovské deprese neuvrhla. Jiné je to ale s Alexisem Sánchezem. Ofenzivní hvězda a tahoun „kanonýrů“ údajně požádal klub o přestup. Už dříve se vyjádřil, že by chtěl do týmu, který hraje Ligu mistrů.

Trenér Wenger zatím možný Sánchezův odchod jednoznačně odmítal. A je jasné, že by to už tak naštvané příznivce vytočilo na neúnosnou mez. Jenže i Alexisův výkon na půdě Liverpoolu, kde Arsenal schytal debakl 0:4, naznačil jeho (ne)chuť pokračovat.

A co hůř, Sánchez má smlouvu v Arsenalu už jen na jednu sezonu. V zimě by tedy mohl jednat s případnými zájemci, kteří by ho příští léto získali zdarma. Smlouvu s „Gunners“ skoro jistě neprodlouží. Zájem má hned několik velkoklubů.

Jako nejvážnější zájemce se jeví Manchester City. Tam by Arsenal svého klíčové hráče pochopitelně pustil velmi nerad, ale „Citizens“ přišli podle britského deníku Daily Mirror s nečekanou nabídkou. Za Alexise nabízí peníze a záložníka Raheema Sterlinga.

Liverpool se rozhodl utrácet

Tým Jürgena Kloppa zatím nebyl na přestupovém poli tak aktivní, jako někteří konkurenti. Jednoznačně největší a nejdražší posilou byl dlouho Mohamed Salah. Teď se ale začíná Liverpool rozjíždět.

„The Reds“ již potvrdili příchod talentovaného Nabyho Keity z Lipska. Ten ale týmu v této sezoně nepomůže, rok ještě zůstane v bundesligovém klubu. Liverpool každopádně vyšel na 55 milionů liber (1,5 miliardy korun).

Liverpool ovšem nemyslí jen na budoucnost, rád by se posílil ještě také pro aktuální sezonu. Už dlouho se spekuluje o příchodu stopera Virgila van Dijka, který proto nehraje za Southampton. Jenže problémem je vysoká cena.

Vedení liverpoolského klubu se i tak pokusí Van Dijkův přestup dotáhnout. A to není všechno. „The Reds“ rovněž jeví zájem o vysoce hodnoceného křídelníka Monaka Thomase Lemara, kterého by rád přivedl také konkurenční Arsenal.

Lemarův příchod, který by vyšel až na 70 milionů liber (1,9 miliard korun), je ale nejspíše podmíněn tím, že by musel odejít Coutinho do Barcelony. Brazilce přitom Liverpool nadále odmítá pustit.

