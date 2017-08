Arsenal hraje dobře, ale chybí mu síla, myslí si Vieira. V Čechovi vidí lídra

Fanoušci to opakují jako mantru. Právě hráč jako Patrick Vieira je to, co současnému Arsenalu chybí. Silný střední záložník, který umí bořit útoky soupeře stejně jako zakládat akce, a hlavně se nebojí spoluhráče srovnat do latě. Gunners prostě postrádají lídra.

Sám Vieira jich ale i po ostudné nedělní porážce 0:4 od Liverpoolu vidí v sestavě londýnského celku hned několik. "Chcete mi říct, že Mesut Özil, Alexis Sánchez nebo Petr Čech nejsou lídři?" ptal se v rozhovoru pro Daily Mail.

"Arsenal má několik typů vůdců. Nemusí být tak hlasití jako byl Tony Adams (kapitán Arsenalu před Vieirou), ale umí své schopnosti dokázat na hřišti. Mají zkušenosti, umí vyhrávat velké zápasy," myslí si Vieira.

Co je tedy to, co Arsenal nejvíc postrádá? Podle bývalého záložníka je to síla. "Rád se koukám na to, jak Arsenal hraje, je to velmi dobrý fotbal. Ale to nestačí na to, abyste vyhrávali," řekl Vieira. "Za mých časů jsme měli dost síly na to, abychom dokázali vyhrát 1:0 i přes to, že jsme třeba hráli špatně," dodal.

"Tím ale nechci říkat, že naše generace byla lepší," bránil se porovnávání dvou etap v londýnském celku. "Byli jsme fyzicky silnější, to ano, ale v současné generaci jsou zase lepší fotbalisté. Arsenal mezi silou a kvalitou potřebuje nalézt rovnováhu," myslí si 41letý Francouz.

Čtenáře ale musel jedním ze svých názorů i pobavit. "Kdybych trénoval Arsenal, asi bych hráče, jako jsem já, posadil na lavičku," řekl redaktorům Daily Mailu s úsměvem. Sám se prý při svém trenérském stylu inspiruje jak Arsénem Wengerem, který svým hráčům dává dost volnosti, tak José Mourinhem, který hráčům vždy sdělí jasně nastavenou taktiku. Kdo ví, třeba jednou tuhle kombinaci bude moci vyzkoušet právě na lavičce svého bývalého klubu, až Arséne Wenger svou pozici opustí.

