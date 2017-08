Swansea prodá Llorenteho do Chelsea. Jako náhrada má přijít Bony Wilfried!

Útočník Bony Wilfried by se měl po dvou letech vrátit na místo, kde se mu dařilo. Sparta to nebude, jde o velšské Swansea. Tým, který se v minulé sezoně na poslední chvíli zachránil v Premier League, chce reprezentanta Pobřeží Slonoviny přivést jako náhradu za Fernanda Llorenteho. Ten totiž míří do Chelsea.