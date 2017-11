Balotelli znovu řádil! Rozhodl penaltou, viděl červenou a praštil do střídačky

Zápas s Dijonem se přitom pro Balotelliho vyvíjel náramně. Ve 40. minutě se postavil k penaltě, kterou proměnil s naprostým přehledem. Zastavil svůj rozběh, rozhodil tak gólmana a míč následně poslal na opačnou stranu brankářova pohybu. Mimochodem, šlo o Balotelliho 32. trefu z pokutového kopu z 36 pokusů. S úspěšností 89 % se tak stále řadí mezi nejlepší exekutory na světě.

As cool as you like!



Another penalty converted in fine fashion by OGC Nice striker Mario Balotelli. 👊 pic.twitter.com/DlBa5Xi69v