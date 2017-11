Mašina jménem PSG jede dál. K jasné výhře nepotřebuje ani Neymara

Edinson Cavani se raduje z gólu do sítě Nice • Reuters

Edison Cavani oslavuje gól do sítě Angers s Draxlerem a Dani Alvesem • Reuters

3:0, 5:0, 5:0. Spíš to vypadá jako výsledky nějakého rozjetého hokejového mančaftu. Jenže v reálu tyhle statistiky patří fotbalovému PSG za poslední tři odehrané zápasy. Mocný kolos v aktuální sezoně drtí všechny, kdo se mu postaví do cesty. Kraluje ve francouzské Ligue 1 i v bohaté Lize mistrů, nezastaví se před žádným soupeřem. Občas nepotřebuje ani Neymara, který kvůli trestu chyběl při sobotní destrukci Angers.

Kamkoliv PSG přijede, tam rozsévá zkázu. Od startu ročníku odehrál francouzský celek 17 zápasů, pouze dvakrát remizoval, jinak pokaždé slavil. Navíc nejde o ledajaké výhry. Jde o absolutní dominanci, jaká v jiných špičkových ligách prakticky nemá obdoby.

Výjimečnost rozjetého celku nejlépe vystihují statistiky. Ve 12 ligových duelech nastřílelo PSG 39 branek, to dělá fenomenální bilanci 3,25 gólu na zápas. Ve srovnání s francouzským kolosem obstojí v elitních soutěžích pouze Guardiolův Manchester City. Ten po jedenácti odehraných kolech vedl ligu s 38 vstřelenými brankami, to dělá 3,45 gólu na každé utkání (viz tabulka).

Střelecké statistiky vedoucích týmů elitních evropských soutěží a v české lize

ANGLIE Manchester City 11 zápasů, 38 gólů 3,45 branky na zápas FRANCIE PSG 12 zápasů, 39 gólů 3,25 branky na zápas ŠPANĚLSKO Barcelona 11 zápasů, 30 gólů 2,73 branky na zápas ITÁLIE Neapol 12 zápasů, 32 gólů 2,67 branky na zápas NĚMECKO Bayern Mnichov 11 zápasů. 27 gólů 2,45 branky na zápas ČESKO Viktoria Plzeň 13 zápasů, 28 gólů 2,15 branky na zápas

Že to má klub bohatých šejků ve Francii příliš snadné? Možná, jenže ještě větší dominanci předvádí pařížský gigant v Lize mistrů. Čtyři dosavadní zápasy v základní skupině zvládl se skóre 17:0 včetně jasné demonstrace síly proti Bayernu Mnichov. Výhra 3:0 na konci září ukázala excelentní show domácího celku, naopak u německého mistra se po utkání pakoval trenér Carlo Ancelotti.

Pařížský celek nemíní sundat nohu z plynu. Naposledy schytalo ofenzivní uragán Angers. Po vyloučení proti Marseille si už druhý zápas odpykával svůj trest Neymar, trenér Unai Emery šetřil i další ofenzivní hvězdu Ángela di Maríu.

Síle týmu to ale vůbec neublížilo. Už v páté minutě otevřel skóre Kylian Mbappé, do půlhodiny se mezi střelce zapsali i Julian Draxler a Edinson Cavani. Cavani i Mbappé se po přestávce trefili ještě jednou a uzavřeli gólový účet na konečných 5:0.

Právě na dva členy útočné letky mířilo nejvíc vzletných pochval. Cavani sobotními dvěma zásahy překonal hranici 100 branek ve francouzské lize. Třicetiletý Uruguayec se stal v posledních dvaceti letech teprve třetím fotbalistou, který významnou metu superstřelců překonal ve dvou elitních evropských soutěžích. Před ním stejný kousek zvládli Zlatan Ibrahimovic (Itálie, Francie) a Gonzalo Higuaín (Španělsko, Itálie).

Cavani před transferem do Francie nastřílel 112 branek v italské Serii A v barvách Neapole, už pátou sezonu patří k hlavní palební síle francouzského vicemistra. Těží ze spolupráce s dalšími útočnými esy v týmu, byť přítomnost ostatních hvězd někdy těžce kouše. V předchozích sezonách pálil po boku Ibrahimovice, teď si zvyká na nejdražšího hráče planety Neymara.

Vedle Cavaniho s Neymarem září i možná největší současný talent světového fotbalu. Sobotní zápas jednoznačně patřil Mbappému, který dva góly dal a na jeden nahrál. Osmnáctiletý forvard v Ligue 1 za 49 ligových zápasů zvládl už 20 gólů, to se žádnému jinému fotbalistovi ve Francii v jeho věku nepovedlo.

Z ultra nadaného fotbalisty, který zatím v PSG hostuje z Monaka (po sezoně se hostování změní v přestup), jsou všichni paf. „Zrychlení, jaké předvedl před pátým gólem, než se dostal k balonu, jsem ještě nikdy neviděl,“ přiznal po sobotě útočník Angers Gilles Sunu. „Ptal jsem se sám sebe, jestli jsem se v životě setkal s někým takhle rychlým,“ nechápal domácí stoper Romain Thomas.

O síle a kvalitě PSG nelze pochybovat. Miliardovými hvězdami našlapaný tým v současné formě půjde jen těžko zastavit, momentálně jde o jeden z nejlepších světových celků vůbec. Mužstvo si jde tvrdě za svým hlavním cílem, na jaře zvednout pohár pro vítěze Ligy mistrů. „Nevidím u nich žádnou slabinu. Věřím, že jsou schopní vyhrát Champions League,“ vysekl Thomas pochvalu svému sobotnímu soupeři.