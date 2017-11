PSG vyhrálo v Monaku 2:1 a ligu vede o devět bodů. Lyon deklasoval Nice

Pařížský klub byl od začátku aktivní, Mbappé ani Draxler ale své šance ještě nezužitkovali. V 19. minutě ale druhý jmenovaný hráč předložil míč ve vápně Cavanimu a uruguayský kanonýr se nemýlil.

Do druhé půle vstoupili hosté podobně, jako do první, a brzy se dočkali další branky. Penaltu po Tourého zákroku na Neymara proměnil sám faulovaný brazilský útočník. Skórovat následně mohl i Mbappé, Cavaniho přihrávku si zase do vlastní brány téměř srazil obránce Jemerson. Balon skončil na tyči.

V 81. minutě vykřesal naději pro domácí Moutinho, jehož tečovaný přímý kop z hranice pokutového území skončil za Areolou. Monako ale nevyrovnalo a po čtyřech zápasech poprvé nebodovalo.

Nice nenavazuje na výkony z předchozí sezony a s Lyonem prohrálo jednoznačným výsledkem. Už po poločase vedl Olympique o čtyři branky, polovinu z nich zaznamenal Depay. Kromě něj se v duelu prosadili také Cornet, Díaz a střídající Maolida. Lyon popáté v řadě udržel čisté konto a bodoval v osmém utkání za sebou.

Bod na Lyon a Monako ztrácí čtvrtá Marseille, která porazila 1:0 Guingamp zásluhou Thauvina a neprohrála v devátém zápase po sobě. Naopak Guingamp čeká na vítězství už pět utkání.

Francouzská fotbalová liga - 14. kolo:

Nice - Lyon 0:5 (5. a 38. Depay, 20. Cornet, 27. Díaz, 79. Maolida), Marseille - Guingamp 1:0 (31. Thauvin), Monako - Paris St. Germain 1:2 (81. Moutinho - 19. Cavani, 52. Neymar z pen.).